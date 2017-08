Liga Europy. Znamy skład Legii Warszawa na mecz z Sheryffem Tyraspol

W pierwszym meczu w Warszawie padł remis 1-1, co oznacza, że Legia by awansować musi strzelić co najmniej jednego gola - wygrać lub zremisować wyżej niż 1-1.

W porównaniu z pierwszym spotkaniem w Legii nie zagra kontuzjowany Guilherme oraz Sebastian Szymański i Armando Sadiku. Zastąpią ich Tomasz Jodłowiec, Michał Kucharczyk oraz Kasper Hamalainen.

Skład Legii: Arkadiusz Malarz - Artur Jędrzejczyk, Maciej Dąbrowski, Michał Pazdan, Adam Hlousek - Tomasz Jodłowiec, Thibault Moulin, Krzysztof Mączyński - Michał Kucharczyk, Kasper Hamalainen, Dominik Nagy

Rezerwowi: Radosław Cierzniak, Inaki Astiz, Łukasz Broź, Michał Kopczyński, Hildeberto, Sebastian Szymański, Armando Sadiku

