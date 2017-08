Transfery. BeIN Sports: Ousmane Dembele trafi do Barcelony

Łączny koszt transferu ma wynieść 150 mln euro - 120 mln kwoty podstawowej i 30 mln w bonusach. Droższy w historii był tylko Neymar (PSG zapłaciło Barcelonie za niego 222 mln euro). Same przenosiny mają zostać potwierdzone w ciągu najbliższych kilku dni. Przedstawiciele obu klubów spotkali się w Monako, gdzie w czwartek o 18.00 odbędzie się losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów. Informacje o osiągniętym porozumieniu potwierdza również francuskie "L'Equipe", a przedstawiciele Barcelony w rozmowie z "Mundo Deportivo" stwierdzili, że spotkanie poszło "bardzo dobrze".

Dembele ma podpisać z Barceloną pięcioletni kontrakt. 20-letni Francuz trafił do Dortmundu zaledwie rok temu z Rennes za 15 mln euro. Z resztą drużyny nie trenował od dwóch tygodni. W pewnym momencie zniknął, czym chciał wymusić swój wymarzony transfer do Barcelony. Jeśli wzmocni wicemistrza Hiszpanii, to będzie jego czwartym letnim nabytkiem - po Nelsonie Semedo, Gerardzie Deulofeu oraz Paulinho.