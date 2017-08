Bundesliga. Carlo Ancelotti wymienił młode talenty z wielkim potencjałem. Jest wśród nich Polak

- Staram się dawać szansę młodym piłkarzom. Widzę talenty każdego dnia na treningach. Ale wykonanie kolejnego kroku nie jest łatwe, zajmuje trochę czasu - powiedział Ancelotti, po czym wyróżnił kilku piłkarzy. W tym gronie znaleźli się Christian Frucht, Marco Frield, Felix Goetze, Lukas Mai i Timothy Tillman, którzy grali w Bayernie już podczas towarzyskiego turnieju Audi Cup. Potem wyróżnił trzech piłkarzy z zespołu do lat 19: Francka Evinę, Mai oraz Marcela Zyllę.

Zylla w poprzendim sezonie grał w Bundeslidze juniorów młodszych. W 43 meczach strzelił 16 goli i zaliczył 13 asyst, pojawiał się już na treningach pierwszego zespołu. 17-latek ma polskie i niemieckie obywatelstwo. Jak do tej pory zagrał jeden mecz w kadrze Niemiec do lat 17, ale został powołany do polskiej reprezentacji U19 na wrześniowe mecze towarzyskie z Anglią i Kazachstanem. Jego rodzice pochodzą ze Śląska.