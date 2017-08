Premier League. Zlatan Ibrahimović podpisał kontrakt z Manchesterem United

35-letni zawodnik poprzedni sezon także spędził w barwach "Czerwonych Diabłów". Piłkarz sposobił się do przedłużenia rocznej umowy o kolejny sezon, jednak jego przyszłość w Manchesterze pod znakiem zapytania postawiła fatalna kontuzja, której Ibrahimović doznał w ćwierćfinałowym meczu Ligi Europy przeciwko RSC Anderlechtowi.

Początkowo zawodnik odrzucił możliwość przedłużenia kontraktu, nie chciał pobierać od klubu pensji w momencie, gdy nie było pewne kiedy i czy w ogóle wróci na boisko. W czwartek Manchester United poinformował jednak, że Ibrahimović podpisał kolejną roczną umowę z klubem. Szwed będzie nosił koszulkę z numerem 10, którą w ostatnich latach zakładał Wayne Rooney.

- Wróciłem, by skończyć to, co zacząłem. Zarówno klub, jak i ja chcieliśmy mojego pozostania w Manchesterze. Nie mogę się doczekać powrotu na Old Trafford, jednak jestem też świadomy, że potrzebuję czasu, by dojść do odpowiedniej formy. Ciężko pracowałem i mam zamiar pracować jeszcze ciężej, by upewnić się, że jestem w 100 procentach gotowy do powrotu - powiedział Ibrahimović na oficjalnej stronie Manchesteru United.

W poprzednim sezonie szwedzki napastnik wystąpił w 46 meczach, w których strzelił 26 goli i zanotował 10 asyst. Wraz z Manchesterem United wygrał Ligę Europy, dzięki czemu klub z Old Trafford awansował do fazy grupowej Ligi Mistrzów. "Czerwone Diabły" wygrały też Puchar Ligi angielskiej.