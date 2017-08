Mistrzostwa Świata Katamaranów A-Class Sopot 2017. Rewelacyjne wyniki polskich zawodników

We środę odbyły się dwa wyścigi w grupach eliminacyjnych, a po przeliczeniu wyników trzeci wyścig już z podziałem na grupy złotą i srebrną. Zawodnicy stawili się na odprawę już o ósmej rano, zaraz potem wyruszyli na swoje akweny. Dość mocny wiatr, nawet do 18 węzłów w porywach i tworzące się fale były dla zawodników próbą technicznych umiejętności.

Wyniki po kolejnych dwóch wyścigach eliminacyjnych (Q3, Q4):

1. Manuel Calavia (Hiszpania) 5,0

2. Steven Brewin (Australia) 5,0

3. Dave Shaw (Nowa Zelandia) 5,0

4. Tymoteusz Bendyk (Polska) 6,0

5. Jakub Surowiec (Polska) 6,0

6. Darren Bundock (Australia) 9,0

7. Sandro Caviezel (Szwajcaria) 9,0

8. Maciej Żarnowski (Polska) 11,0

9. Mischa Heemskerk (Holandia) 12,0

10. Jacek Noetzel (Polska) 13,0

Po południu, po przeliczeniu wyników i zakwalifikowaniu zawodników do grup wg podziału na złotą i srebrną, odbył się trzeci wyścig. Po klasyfikacji generalnej wyniki dla niektórych zawodników uległy radykalnej zmianie. Za to polska ekipa popłynęła rewelacyjnie – aż trzech zawodników weszło do pierwszej piątki: Tymoteusz Bendyk, Jakub Surowiec i Jacek Noetzel. Zaskoczeniem jest spadek na niższe pozycje zawodników, którzy mieli świetne wyniki w poprzednich wyścigach jak np. Manuel Calavia, który spadł na miejsce 26. zaliczając falstart, czy Mischa Heemskerk, którzy zakończył dzień dzisiejszy na 16. miejscu. Po odrzutce ich pozycja może nas jednak znowu zaskoczyć.

Jak widać każdy dzień może przynieść spore zaskoczenie, w czołówce walka jest bardzo wyrównana i na pewno dostarczać nam będzie emocji do ostatniego dnia regat.