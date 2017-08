Liga francuska. "Le Parisien": Mbappe w PSG

Będzie to drugi najdroższy transfer w historii futbolu po Neymarze, który również przeszedł do PSG, ale za 222 miliony euro. Młody napastnik reprezentacji Francji ma wkrótce przejść testy medyczne - pisze „Le Parisien”.

19-letni Mbappe to najmłodszy debiutant i strzelec gola w historii AS Monaco. W ubiegłym sezonie zdobył z tym klubem mistrzostwo Francji strzelając 15 goli w 29 występach. W reprezentacji Francji zagrał do tej pory cztery razy, ale wciąż czeka na swoje pierwsze trafienie.