Futsal Polski zespół gromi w eliminacjach Ligi Mistrzów. Pięć goli w cztery minuty

Rekord w stolicy Danii bierze udział w UEFA FUTSAL CUP i walczy o awans do kolejnej rundy tzw. Main Round tego turnieju, czyli odpowiednika piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mistrz Polski w grupie G rywalizował będzie jeszcze z greckim Doukas SAC oraz duńskim Kobenhavn Futsal.

Turniej dla bielszczan zaczął się w sposób najlepszy z możliwych, bo piłkarze Andrzeja Szłapy rozstrzygnęli go w pierwszych czterech minutach. Zdobyli wtedy cztery gole, a raz trafił rywal. Wynik do przerwy to 12:1, więc druga część spotkania była formalnością. Starcie na długo zapamięta szczególnie czterech zawodników Rekordu: Michal Seidler, Michał Marek, Paweł Budniak i Oleksandr Bondar – wszyscy cieszyli się z hat-tricka.

W czwartek poziom trudności znacznie wzrośnie. Polacy zagrają z mistrzem Grecji, Doukas SAC, a w sobotę z gospodarzem turnieju Kobenhavn Futsal. Duńczycy w pierwszym meczu pokonali Doukas 5:3, mimo że przegrywali już 0:3.

Awans do fazy głównej imprezy uzyska tylko zwycięzca turnieju. Main Round zaplanowano na połowę października. Jej zwycięzca awansują do rundy elitarnej z udziałem 16 drużyn, które zostaną podzielone na cztery grupy. Ostatnią faza rywalizacji jest jeszcze kwietniowy Final Four.