WTA New Haven. Magda Linette odpada w II rundzie. Nie dała rady Chince

Po pierwszym secie wydawało się, że Magda Linette przegra ten mecz bardzo szybko. Polka w pierwszych trzech gemach nie zdobyła ani jednego punktu. I choć później zaczęła punktować, to po tak słabym starcie nie udało się już nawiązać walki. Chinka wygrała partię 6:3.

Drugiego seta Linette także rozpoczęła od straty własnego podania. A w kolejnej przerwie - przy stanie 1:2 - poprosiła o pomoc fizjoterapeutkę (zaczęły ją boleć plecy). Mimo to wróciła na kort i zdołała doprowadzić do remisu (choć przegrywała 2:4, a potem 3:5), a potem do tie-breaka, w którym pozwoliła Chince na wygranie tylko czterech piłek.

W trzeciej partii to Zhang potrzebowała przerwy medycznej (ból ręki). I choć wróciła na kort, to wydawało się, że Polka jest w lepszej sytuacji. Że odzyskuje kontrolę. Tym bardziej, że przełamała rywalkę (na 3:2). Nasz dobry nastrój trwał jednak krótko, bo rywalka już po chwili odrobiła straty - wygrała cztery kolejne gemy i cały mecz.

W turnieju pozostała jeszcze Agnieszka Radwańska, która w ćwierćfinale zmierzy się z inną z Chinek - rozstawioną z "8" - Shuai Peng.