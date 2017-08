Rzeźniczak zagra w Lidze Mistrzów. Poznaliśmy ostatnie drużyny, które zagrają w fazie grupowej

Liverpool już w pierwszych minutach przypuścił frontalny atak na bramkę Hoffenheim i po 19, minutach na zegarze było już 3:0. Siedem minut później trafieniem kontaktowym odpowiedział Uth, ale Hoffenheim potrzebowało jeszcze dwóch goli, by awansować.

W drugiej połowie gola dołożył jeszcze Firmino, a jednym trafieniem odpowiedział Wagner. Liverpool pewnie wygrał 4:2 i awansował do Ligi Mistrzów. Znakomity mecz rozegrał Mane, który staje się prawdziwym liderem drużyny z Anfield.

Sprawcą wielkiej niespodzianki był Karabach Agdam, który przegrał w Kopenhadze, ale dzięki lepszemu stosunkowi bramek na wyjeździe awansował do fazy grupowej. Oznacza to, że w Lidze Mistrzów zagra Jakub Rzeźniczak, który latem trafił do azerskiego klubu.

Wielkie strzelanie zrobił sobie również Sporting, który rozbił FCSB. Bramki dla Sportingu strzelali kolejno Doumbia (14.), Acuna (60.), Martins (64.), Dost (75.), Battaglia (89.). Trafieniem dla FCSB odpowiedział Morais (21.)

Bardzo dobry mecz zagrało również rosyjskie CSKA, które pewnie pokonało Young Boys Berno. Piłkarze z Moskwy wygrali 2:0. Bramki dla CSKA strzelali Szczennikow (45.), Dżagojew (64.).

Najmniej emocji było w Pradze, bo Slavia zremisowała z APOEL-em 0:0. Awans wywalczył jednak klub z Cypru, który w pierwszym meczu wygrał 2:0.

W czwartek o godzinie 18 zaplanowano wielką ceremonię losowania fazy grupowej.

Środowe mecze IV rundy el. Ligi Mistrzów:

Slavia 0:0 APOEL (0:2 w pierwszym meczu)

Kopenhaga 2:1 Qarabag (0:1)

FCSB 1:5 Sporting (0:0)

Liverpool 4:2 Hoffenheim (2:1)

CSKA 2:0 Young Boys (1:0)