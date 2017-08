Wayne Rooney zrezygnował z gry w reprezentacji Anglii

Rooney został powołany przez trenera Garetha Southgate’a na wrześniowe mecze ze Słowacją i Maltą w eliminacjach mistrzostw świata, ale w środę ogłosił, że więcej w kadrze już nie zagra. Przesłał do mediów oświadczenie, w którym wyjaśnia, że była to dla niego bardzo trudna decyzja.

„Bardzo doceniam to, że Gareth Southgate chciał mnie w kadrze na najbliższe mecze. Ale myślałem o tym długo i powiedziałem mu, że rezygnuję z gry w reprezentacji. To dla mnie bardzo trudna decyzja, przedyskutowałem ją z moją rodziną, trenerem z Evertonu i najbliższymi mi osobami. Gra dla Anglii zawsze była dla mnie czymś wyjątkowym. To był dla mnie wielki przywilej być piłkarzem czy kapitanem. Ale czuję, że czas już na mnie.” - czytamy.

„Chcę poświęcić całą moją energię na grę dla Evertonu, pomóc w odniesieniu sukcesu. Na zawsze pozostanę fanem reprezentacji Anglii. Żałuję jedynie, że nigdy nie byłem w drużynie narodowej, która zagrała udany turniej.” - dodał Rooney.

31-letni piłkarz w reprezentacji Anglii zagrał w 119 meczach (więcej ma tylko bramkarz Peter Shilton) i strzelił rekordowe 53 bramki. Z Anglią wystąpił na trzech mistrzostwach Europy (2004, 2012 i 2016) oraz trzech mistrzostwach świata (2006, 2010 i 2014).