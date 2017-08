Liga Mistrzów. Trener ostro skrytykował Balotellego

Napoli wygrało pierwsze spotkanie w ostatnie rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów z Nice 2-0 i w rewanżu również zdecydowanie przeważało. Francuzi zawiedli i stworzyli sobie bardzo niewiele dobrych okazji, a Włosi wygrali po trafieniach Jose Callejona na początku drugiej połowy oraz Lorenzo Insigne w końcówce spotkania.

We wtorek drużynie w odrobieniu strat miał pomóc Mario Balotelli, który przegapił pierwsze spotkanie, a w zeszłym sezonie był jej najlepszym strzelcem (16 goli). Włoch był jednak niewidoczny, mało tego, przy pierwszej straconej bramce dyskutował z sędzią liniowym.

Trener zmienił go w 77. minucie. Po meczu przyznał, że to był błąd. - Kiedy masz na boisku piłkarzy, który nie robią zupełni nic, nie możesz wygrać. Powinienem zdjąć Balotellego z boiska zdecydowanie wcześniej. Zespół grał lepiej, gdy zmieniłem go za nieznanego kibicom zawodnika - powiedział Favre.