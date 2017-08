US Open już na pewno bez Jerzego Janowicza

Janowicz na początku sierpnia podjął decyzję, że nie wystartuje w kwalifikacjach do US Open. Polak liczył, że uda mu się załapać do głównej drabinki turnieju bezpośrednio, choć jego ranking wielkich nadziei nie dawał. W momencie ogłoszenia listy zgłoszeń Polak był 10. na liście oczekujących na miejsce w turnieju.

Janowicz musiał liczyć na to, że aż 10 zawodników wyżej sklasyfikowanych od niego zrezygnuje ze startu w US Open, by znalazło się miejsce w turnieju dla Polaka. Od początku było to mało prawdopodobne, bo nowojorski turniej jest bardzo dobrze opłacany i nawet gracze z drobnymi kontuzjami decydują się wystąpić, by zainkasować wypłatę choćby za pierwszą rundę.

Teraz jest to już pewne. Z listy wypadło tylko pięciu graczy, co oznacza, że Janowicz w tegorocznym US Open nie zagra.

Janowicz wygrał w 2007 roku juniorskie US Open, ale w dorosłej karierze sukcesu nie odniósł. W Nowym Jorku w głównym turnieju zagrał pięć razy, wygrał tylko jeden mecz (w 2014 roku).

US Open rozpocznie się 28 sierpnia. Tytułu bronić będzie Szwajcar Stan Wawrinka.