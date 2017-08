Joanna Jędrzejczyk w polskiej wersji gry Need for Speed Payback

Głos polskiej mistrzyni UFC w wadze słomkowej, będziemy mogli usłyszeć w oficjalnym dubbingu gry Need For Speed Payback stworzonej przez EA – Electronic Arts.

Dzisiaj na swoich portalach społecznościowych, Joanna Jędrzejczyk poinformowała, że użyczy swojego głosu kobiecej postaci w najnowszej serii Need For Speed. Bohaterka nazywa się La Catrina:

Za pośrednictwem Instagrama polskiej mistrzyni, dowiedzieliśmy się, że dwoma innymi personami, które udzielać będą swoich głosów w grze, są: aktor Piotr Stramowski oraz raper Adam O.S.T.R Ostrowski:

Z zarysu fabuły gry, zamieszczonego na stronie spidersweb.pl, wyczytać możemy:

Protagonistą Need for Speed Payback zostanie Tyler Morgan. To były uliczny rajdowiec, który traci wszystko na skutek działania mafijnego kartelu The Family. Trawiony żądzą zemsty mężczyzna musi rozpocząć wszystko od nowa. Odbudować reputację. Zdobyć jak najlepsze samochody. Odzyskać mienie zabrane mu przez gangsterów. […]

Gracz wyląduje razem z ekipą w fikcyjnym Fortune Valley. Na otwarty świat będzie się składać nie tylko miasto z masą ulic i uliczek, ale również gigantyczny kanion, pustynia oraz górzyste obszary. Tonacja tytułu zostanie utrzymana w poświacie zachodzącego słońca, okazyjnie przechodzącego w ciemną noc.

Oficjalny zwiastun gry Need for Speed Payback, jeszcze bez dubbingu, obejrzycie tutaj:

