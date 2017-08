ME siatkarzy 2017. Mateusz Bieniek jednak zagra!

Mateusz Bieniek czy Andrzej Wrona - decyzja o tym, kto zajmie ostatnie miejsce w 14-osobowym składzie na ME zapadła we wtorkowy wieczór, po pierwszym treningu reprezentacji na Stadionie Narodowym. W nim Bieniek nie wziął udziału, z zespołem ćwiczył Wrona, ściągnięty awaryjnie do Spały w poniedziałek (już tam zastępował Bieńka na treningach). Zawodnik ONICO Warszawa w niedzielnej rozmowie ze Sport.pl szczerze mówił, że dołącza do kolegów jako strażak, ale ma nadzieję, że pożar uda się opanować szybko, że życzy Bieńkowi powrotu do zdrowia.

Teraz PZPS w specjalnym oświadczeniu dziękuje Wronie za postawę. A Bieniek dziękuje fachowcom, którzy pomogli mu błyskawicznie odzyskać sprawność choć na tyle, że trener Ferdinando De Giorgi postanowił pozostawić 23-latka w składzie na turniej. - Bardzo dziękuję naszemu doktorowi i fizjoterapeutom: Tomkowi Pieczce i Michałowi Roczkowi za to, że doprowadzili mnie do takiej dyspozycji, która pozwoli zagrać w mistrzostwach. Naprawdę to ich wielka zasługa. Jeszcze raz pięknie dziękuję - mówi środkowy Zaksy Kędzierzyn-Koźle.

Swój pierwszy mecz ME Polska rozegra w czwartek z Serbią na Stadionie Narodowym o 20.30. Mistrzostwa skończą się 3 września, meczami o medale w Krakowie.

