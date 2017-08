Messi wyśmiewa się z pamiętnego twitta Gerarda Pique

Zdjęcie Leo Messiego z Suarezem i Neymarem, natychmiastowo stało się hitem Instagrama i w kilka minut zebrało ponad pół miliona polubień i ponad 15 tysięcy komentarzy.

Argentyński piłkarz opatrzył zdjęcie zabawnym podpisem ,,Wrócił'' i oznaczył Gerarda Pique, a także dodał zabawne emotikony. Messi nawiązał tym samym, do pamiętnego twitta hiszpańskiego obrońcy, który wrzucił do sieci zdjęcie z Neymarem i napisał, że Brazylijczyk zostanie w Barcelonie. Twitt wywołał lawinę komentarzy, gdy okazało się, że Neymar trafił jednak do PSG. Pique wielokrotnie się tłumaczył, że post był przejawem jego woli, a nie informacją na temat braku transferu.

Poczuciem humoru popisał się także Neymar, który opublikował na Twitterze zdjęcie z Pique.