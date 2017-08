Transfery. Mariusz Stępiński może zagrać w Chievo

Negocjacje pomiędzy klubami właśnie się rozpoczęły.

Stępiński trafił do Nantes na początku poprzedniego sezonu z Ruchu Chorzów. Z początku miał pewne miejsce w składzie francuskiego zespołu, ale potem je stracił i już go nie odzyskał. W ostatnich 13 meczach Nantes pojawił się na boisku zaledwie trzy razy, spędzając na nim łącznie 14 minut.

Nadzieją dla Polaka była zmiana trenera latem - Claudio Ranieri zastąpił Sergio Conceicao. Ale Stępiński zagrał tylko w jednym z trzech spotkań ligowych, wszedł w 92. minucie spotkania z Troyes (1-0). Chievo Werona to 14. zespół poprzedniego sezonu Serie A. Latem do tego klubu trafił reprezentant Polski do lat 21, Paweł Jaroszyński z Cracovii.