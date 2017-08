Ligue 1. Kibice AS Monaco skrytykowali Kyliana Mbappé

18-latek był jedną z gwiazd drużyny, która w poprzednich rozgrywkach wywalczyła mistrzostwo Francji oraz dotarła do półfinału Ligi Mistrzów, gdzie przegrała dopiero dwumecz z Juventusem Turyn. Mbappé w 44 spotkaniach strzelił 26 goli, do których dołożył 14 asyst.

Chociaż już pod koniec sezonu spekulowało się, że Francuz latem może trafić do Realu Madryt, to zarówno klub jak i sam piłkarz dawali do zrozumienia, że sezon 2017/18 Mbappé spędzi w Monaco. Sytuacja zmieniła się, gdy z klubu odeszli liderzy - Benjamin Mendy i Bernardo Silva zostali zawodnikami Manchesteru City, a Tiemoue Bakayoko przeszedł do Chelsea.

Niezadowolony z postawy klubu w letnim okienku transferowym Mbappé miał zmienić zdanie odnośnie swojej przyszłości, a jego sytuacją zainteresowało się PSG. Paryżanie gotowi są wyłożyć za 18-latka aż 140 mln euro i włączyć w transakcję Lucasa Mourę. Pierwszy sezon w PSG Mbappé miałby spędzić jednak tylko na wypożyczeniu, by wicemistrzami Francji dodatkowo nie zainteresowała się UEFA, która i tak bada już rekordowy transfer Neymara z Barcelony.

Mbappé nie znalazł się w kadrze Monaco na piątkowy mecz z FC Metz. Oficjalnym powodem była sprzeczka między Francuzem a klubowym kolegą - Andreą Raggim. Przyszłość 18-latka w klubie stoi jednak pod znakiem zapytania po tym, jak piłkarz odrzucił ofertę nowego kontraktu, który wg niektórych źródeł gwarantował mu zarobki w wysokości 130 tys. funtów tygodniowo.

Na sytuację zareagowała grupa kibicowska "Monaco 1994", która wydała specjalne oświadczenie. - Ze zdumieniem i oburzeniem przyjęliśmy informacje o możliwym transferze Kyliana Mbappé, jak i kwot, których zawodnik ma żądać za przedłużenie umowy z naszym klubem - czytamy.

- Uważamy, że żaden zawodnik nie jest wart tylu milionów euro. Naszym zdaniem najważniejsze są takie wartości jak miłość i szacunek dla klubu, w którym spędziłeś całą swoją dotychczasową karierę. Nie możemy zaakceptować faktu, że jeden z naszych zawodników zachowuje się w taki sposób i żąda ogromnych kwot po rozegraniu zaledwie kilkudziesięciu meczów na profesjonalnym poziomie.

- Przypominamy Mbappé i jego otoczeniu, że żaden zawodnik nie jest większy od AS Monaco. Jednocześnie mamy nadzieję, że zarząd klubu podejmie odpowiednie kroki i jak najszybciej zamknie tę sprawę biorąc pod uwagę fakt, że nie należy wzmacniać rywali w walce o mistrzostwo kraju. Władze klubu pokazały już swoje możliwości i wierzymy, że są w stanie zbudować drużynę zdolną do wygrania tytułu, nawet bez Mbappé - kończą kibice w oświadczeniu.

Sytuacją w Monaco zaniepokojony ma być też inny z zawodników klubu - Fabinho. Brazylijczyk, podobnie jak Mbappé, miał zażądać przenosin do PSG. Paryżanie mieliby zapłacić za niego około 40 mln funtów.