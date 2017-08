Zawodnik MMA zabił mistrza świata w ulicznej bójce. Jest nagranie

Jak podają rosyjskie media między dwójką sportowców doszło do sprzeczki w kawiarni. Obaj wyszli przed lokal, gdzie doszło do bójki. Na nagraniach, które wyciekły do sieci, widać, jak Zinarov kopie w głowę Draczewa, a następnie okłada go pięściami, gdy ten nieruchomo leży na betonie. Dopiero po chwili Zinarov zostaje odciągnięty na bok przez ochronę lokalu. Bójce przyglądali się też przechodnie.

Według relacji rosyjskich mediów Draczew zmarł na miejscu. Policja prowadzi śledztwo w sprawie, za Zinarovem wysłano list gończy.

Nagranie z bójki można zobaczyć tutaj.