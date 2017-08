Mistrzostwa Świata Katamaranów A-Class 2017. Świetny start polskich zawodników

Po dw鏂h wy軼igach w dniu dzisiejszym do pierwszej dziesi徠ki w klasyfikacji generalnej weszli (wyniki nieoficjalne):

1. Steven Brewin (Australia) 2,0 (1, 1)

1. Darren Bundock (Australia) 2,0 (1, 1)

3. Sandro Caviezel (Szwajcaria) 5,0 (3, 2)

4. Jakub Surowiec (Polska) 5,0 (2, 3)

5. Tymoteusz Bendyk (Polska) 8,0 (5, 3)

6. Coen De Koning (Holandia) 8,0 (4, 4)

7. Dave Shaw (Nowa Zelandia) 10,0 (8, 2)

8. Stephen Brayshaw (Australia) 10,0 (4, 6)

9. Jacek Noetzel (Polska) 11,0 (7, 4)

10. Maciej 畝rnowski (Polska) 13,0 (5, 8)

A jak by這 na wodzie?

- By這 du穎 wiatru, by szkwalisty, wi璚 dosy trudne warunki, ale dla nas Polak闚 daje to pewn przewag, bo takie warunki znamy dobrze. Zaj掖em dzisiaj dobre miejsce, drugie i trzecie, ale nie jestem z siebie na 100% zadowolony. Mog貫m pop造n望 lepiej, wpakowa貫m si te w k這poty podczas startu, wi璚 w drugim wy軼igu musia豉m t strat odrabia - powiedzia Jakub Surowiec. - W pierwszym wy軼igu zmy這 mnie na chwil z 堯dki, na szcz窷cie szybko uda這 mi si wr鏂i i nadrobi strat. Oczywi軼ie, by造 jakie drobne b喚dy, ale z drugiej strony to dobrze, bo mam 鈍iadomo嗆, 瞠 mo積a pop造n望 lepiej, da z siebie wi璚ej.

Pow鏚 do zadowolenia ma Steven Brevin z Australii, kt鏎y tak komentuje sw鎩 start: - Wiatr by troch mocniejszy ni si spodziewali鄉y, bo w porywach nawet do 15-18 w瞛堯w, w dodatku miejscami wpada這 si w dziury bez wiatru. Ale takie warunki mieli wszyscy – m闚i Steven. - Dla mnie to by dobry start, czu貫m, 瞠 堯dka jest naprawd szybka, by貫m skoncentrowany, a mocna konkurencja w mojej grupie dopingowa豉 mnie do wi瘯szego wysi趾u. W tym etapie najwa積iejsze jest, 瞠by p造n望 czysto, nie przegra wy軼igu, walka o zwyci瘰two przyjdzie w kolejnych wy軼igach.

We wtorek zmiany sk豉du w grupach i kolejny dzie wy軼ig闚 eliminacyjnych.

