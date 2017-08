WTA New Haven. Linette rozbiła Vinci i gra dalej

bs

KIRSTY WIGGLESWORTH/AP

Magda Linette pokonała finalistę US Open z 2015 roku w dwóch setach (6:3, 6:1) i awansowała do drugiej rundy turnieju na twardych kortach w New Haven (pula nagród 776 tys. dol.).

Polka mecz rozpoczęła od przełamania Roberty Vinci. Włoszka szybko odpowiedziała, ale tylko na tyle było ją stać. Linette wygrała jeszcze dwa gemy przy serwisie rywalki i wygrała pierwszego seta 6:3. W drugim nasza zawodniczka zaprezentowała się jeszcze lepiej. Wygrała pięć gemów z rzędu, oddała tylko jeden, a następnie przypieczętowała awans do drugiej rundy, wygrywając seta 6:1. Spotkanie trwało zaledwie 63 minuty. Rywalką Polki w następnej rundzie będzie Shuai Zhang. Chinka niespodziewanie wyeliminowała rozstawioną z "trójką" Petrę Kvitovą. W drugiej rundzie zagra także Agnieszka Radwańska, dla której będzie to pierwszy mecz na kortach w New Haven. Rywalką rozstawionej z "jedynką" Polki będzie Eugenie Bouchard.