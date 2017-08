Robert Kubica nie wystartuje w GP Belgii. Jest oficjalne oświadczenie Renault

Wszystko jasne! Robert Kubica nie wystartuje podczas niedzielnego GP Belgii. Zespół Renault reprezentować będą Nico Hulkenberg i Jolyon Palmer. Taką decyzję podjęły władze francuskiego teamu.

Polski kierowca świetnie spisał się podczas testów tegorocznego bolidu Renault (R.S. 17) na Hungaroringu. Pokazał, że jest gotowy na powrót do F1, ale oficjalny komunikat Reanault nie pozostawia żadnych złudzeń.

- Trudno nie wspomnieć o testach Roberta Kubicy na Hungaroringu. To był bardzo produktywny dzień dla całego zespołu. Podróż Roberta do tego miejsca, możliwość ponownego prowadzenia samochodu F1, to coś niesamowitego. Razem z Nicholasem Latifi przyczynili się do rozwoju naszego pojazdu. Nico Hulkenberg i Jolyon Palmer powinni na tym skorzystać w najbliższy weekend w Belgii - powiedział Cyril Abiteboul, dyrektor francuskiej ekipy.