Podsumowanie poniedziałkowych występów Polaków na Letniej Uniwersjadzie w Tajpej

W pływaniu niewiele do medali zabrakło Annie Dowgiert (KS Warta Poznań) i Konradowi Czerniakowi (AZS UMCS Lublin). Oboje zajęli piąte miejsca w finałach 50 m stylem motylkowym. Na ósmej pozycji finał na 100 m stylem klasycznym ukończył Marcin Stolarski (KS Warta Poznań). Z czwartym czasem do jutrzejszego finału na 200 m stylem dowolnym zakwalifikował się rekordzista Polski na tym dystansie Kacper Majchrzak (KS Warta Poznań). Rekord życiowy na 200 m stylem zmiennym dał przepustkę do finału Michałowi Poprawie (AZS AWF Katowice). Z dalszej rywalizacji na 100 m stylem klasycznym w półfinale odpadła Dominika Sztandera (MKS Juvenia Wrocław). Sztuka awansu do finału na 1500 m stylem dowolnym nie udała się Krzysztofowi Pielowskiemu (MTP Kormoran Olsztyn), ale jego 10. miejsce stanowi dobry prognostyk przed wyścigiem na 10 km na wodach otwartych.

W rywalizacji judoków siódme miejsce w kategorii do 81 kg zajął Jakub Kubieniec (AZS AWF Katowice). Dziewiąty w kategorii do 90 kg był jego klubowy kolega Patryk Ciechomski. Także na dziewiątej pozycji rywalizację w kategorii do 70 kg ukończyła Urszula Hofman (MKS Juvenia Wrocław).

Do finału wieloboju w gimnastyce sportowej awansowała Gabriela Janik (CWZS Zawisza Bydgoszcz). Polka uzyskała awans także to najlepszej ósemki w skoku.

W tenisie ziemnym zwycięstwo w singlu kobiet odniosła Paulina Czarnik (KS Górnik Bytom), która pokonała w dwóch setach Czeszkę Simonę Parajovą. W singlu mężczyzn Szymon Walków (Redeco Wrocław) przegrał w trzech setach z Argentyńczykiem Ignacio Ortegą 7:6, 5:7, 2:6.

W podnoszeniu ciężarów w kategorii do 69 kg na 13. pozycji uplasował się Szymon Rotnicki (AZS AJD Częstochowa).

W turnieju indywidualnym łuków bloczkowych najdalej zaszła Mariya Shkolna, która odpadła w ćwierćfinale. W łukach klasycznych na 1/8 finału swoje zmagania zakończyły Joanna Rząsa oraz Sylwia Zyzańska (wszystkie LKS Łucznik Żywiec). Także na 1/8 finału swój start w Tajpej zakończył Kacper Sierakowski (SŁ Marymont Warszawa). Drużyny mieszane w łukach bloczkowych i łukach klasycznych dotarły do ćwierćfinałów.

W skokach do wody bez sukcesu startowali Kacper Lesiak i Andrzej Rzeszutek (obaj ZKS Stal Rzeszów), którzy w skokach z trampoliny jednometrowej odpadli w eliminacjach, zajmując odpowiednio 14. i 24. miejsce.

Swój pierwszy mecz w grupie C przegrały polskie koszykarki. Polki uległy Czeszkom 52:57