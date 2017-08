Trener Lokomotivu dla Sport.pl: W Rosji Rybus ma dużą markę. Zasługuje na grę w reprezentacji

Sebastian Staszewski: Kilka tygodni temu do zespołu Lokomotivu dołączył Maciej Rybus. To duże wzmocnienie pana drużyny?

Jurij Siomin: Przede wszystkim to piłkarz na poziomie reprezentacyjnym. Wiem, jak dobrze grał w polskiej drużynie narodowej. Poza tym pamiętam go z Tereka Grozny, gdzie zarekomendował siebie całej Rosji. Ostatnio we Francji miał trochę gorszy czas. W Olympique Lyon nie zawsze miał miejsce w podstawowym składzie. Dlatego potrzebuje jeszcze trochę czasu. Na to, aby nauczył się naszej filozofii, aby zaadoptował się w klubie i w mieście.

Oglądał pan mecze Rybusa w Ligue1?

Nie musiałem. Znam go świetnie z Tereka. Widziałem go tam wielokrotnie. Zresztą, na razie jestem zadowolony z pracy którą Maciej wykonuje.

Ale w sobotnim meczu ze Spartakiem Moskwa zmienił pan Polaka już po 45 min...

Ale nie dlatego, że grał słabo, albo nie prezentował swojego poziomu, tylko dlatego, że zmieniłem taktykę. Spartak dostał czerwoną kartkę i musiał grać w dziesiątkę, więc przeszliśmy z ustawienia 3-5-2 na 4-4-2. Rybus popełnił co prawda mały błąd, kiedy przy stracie pierwszej bramki nie doskoczył na do Dienisa Głuszakowa. Bał się, żeby nie sprokurować rzutu karnego. Ale ta jedna sytuacja przy zachowaniu innych piłkarzy to nie był dla mnie problem.

Na jakiej pozycji widzi pan Rybusa?

Wielkim atutem Macieja jest to, że nie jest przyklejony do jednej pozycji. Może nie tylko bronić, ale także atakować. W Lokomotivie mamy teraz kłopot z bocznymi obrońcami, więc Rybus na pewno nam się przyda – może na lewej, a może nawet na prawej defensywie. Tak naprawdę wszystko zależy od niego.

W Lyonie i reprezentacji Polski występuje na lewej stronie obrony.

Wiem, ale nie przykładam do tego wielkiej wagi. Najpierw Rybus musi się tu zaaklimatyzować, a później zobaczę, jak go wykorzystam. Ważne jest to, że mam do dyspozycji piłkarza, który jest uniwersalny. Bardzo mnie to cieszy.

Lada dzień reprezentacja Polski zmierzy się w meczach eliminacji mistrzostw świata z Danią i Kazachstanem. Rybus o miejsce w podstawowym składzie kadry będzie rywalizował ze świetnie panu znanym Arturem Jędrzejczykiem, w przeszłości piłkarzem Krasnodaru. Komu daje pan więcej szans?

Znam Artura, to silny, wybiegany obrońca. Ale Maciej sprawia, że w waszej kadrze jest teraz duża rywalizacja na pozycji lewego obrońcy. Nie wiem na kogo postawi wasz trener, to jego sprawa. Ja mogę mu tylko podpowiedzieć, że Rybus jest w dobrej formie i zasługuje na szansę.