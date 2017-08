Filip Broniszewski zdobył brązowy medal 29. Letniej Uniwersjady w turnieju szpadzistów

To trzeci medal polskich szpadzistów w Tajpej. W niedzielę złoto

wywalczyła Aleksandra Zamachowska, a srebro Kamila Pytka.

- To, że dziewczyny zdobędą medal lub medale to praktycznie byłem tego pewien. Ja miałem problemy ze zdrowiem, bolały mnie plecy, ale na szczęście to był problem mięśniowy. Przyznam szczerze, tego medalu się nie spodziewałem - dodał Broniszewski.