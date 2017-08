Vuelta a Espana. Rafał Majka stracił szanse na zwycięstwo. Duża strata Polaka

To nie był dzień Rafała Majki. Polak nie był w stanie nawiązać równej walki z najlepszymi kolarzami trzeciego etapu Vuelta a Espana i do mety dojechał na 38. miejscu. Do zwycięzcy - Vincenzo Niballego - stracił dwie minuty i 35 sekund.

O triumfie 32-letniego Włocha zadecydował finisz z dziewięcioosobowej grupy. Drugie miejsce zajął David De La Cruz (Quick – Step Floors), a trzeci był Chris Froome (Sky).

Trasa trzeciego etapu - z Prades do Andory - liczyła 158 kilometrów. Kolarze mieli okazję zmierzyć się z pierwszymi górami na tegorocznej Vuelcie. Trzy górskie premie, w tym dwie pierwszej kategorii pokazały, kto będzie walczyć o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej wyścigu.

Nowym liderem Vuelty został Christopher Froome (Sky), który poniedziałkowy etap ukończył na trzecim miejscu.

Rafał Majka po trzech etapach zajmuje 29. miejsce w klasyfikacji generalnej. Do prowadzącego Froome’a traci dwie minuty i 53 sekundy.