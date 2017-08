Z boksu do MMA? Artur Szpilka coraz bliżej KSW

Niespełna dwa tygodnie temu Martin Lewanowski spytał fanów za pośrednictwem Facebooka, z kim chcieliby zobaczyć Szpilkę w klatce. W poniedziałek postanowił jeszcze podgrzać atmosferę, publikując takie zdjęcie.

- Tak, są przymiarki, by Szpilka walczył w KSW. Oczywiście, Artur chce jeszcze wykończyć tematy z boksem, ale przyszłościowo jest zainteresowany zmianą dyscypliny. Tak mi powiedział i możemy to otwarcie napisać. Artur chce, ja chcę, a życie pokaże, co z tego wyjdzie - wyjaśnił później Lewandowski w rozmowie z eurosport.onet.pl.

Kariera pięściarska Szpilki znalazła się na zakręcie po niedawnej porażce z Adamem Kownackim (przez techniczny nokaut w IV rundzie). Mimo wszystko zmiana dyscypliny byłaby zaskakująca, bo zawodnik z Wieliczki ma dopiero 28 lat i mógłby się jeszcze odbudować w boksie.

- Liczę, że Artur dołączy do KSW w 2018 roku. To zależy od jego wyników w boksie. Jeśli wygra dwie najbliższe walki, to pewnie przedłuży karierę. Jeśli przegra, to szybciej się zdecyduje na MMA - tłumaczy Lewandowski i podkreśla, że choć żadnego kontraktu ze Szpilką jeszcze nie podpisał, to jego wstępna oferta została zaakceptowana przez pięściarza z Wieliczki.

- Mam na tapecie dwa głośne nazwiska, z którymi mógłby walczyć, ale nie będę ich podawał. Po pierwsze dlatego, że za rok rzeczywistość może być inna, pojawią się nowi bohaterowie. Po drugie, nie chcę zabierać kibicom przyjemności z szukania Arturowi potencjalnych rywali - dodaje szef federacji KSW.