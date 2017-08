Odważne słowa Kamila Grabary. "Gdybym bronił w Ekstraklasie, byłbym najlepszy"

Na początku sezonu Ekstraklasy w internecie zrobiło się bardzo głośno o Kamilu Grabarze. Na młodego piłkarza Liverpoolu spadła fala krytyki po tym, jak zamieścił on w mediach społecznościowych wpis dotyczący bramkarzy w lidze polskiej.

Teraz Grabara w rozmowie z Polsatem Sport kolejny raz udzielił bardzo odważnej wypowiedzi. Zapytany przez Romana Kołtonia o poziom Premier League 2, w którym gra 18-latek, odpowiedział on: W Polsce mogę się naczytać o tym poziomie u ludzi, którzy zupełnie nie mają o tym pojęcia. Czytałem, że Premier League 2 jest słabsza od pierwszej ligi polskiej, czyli de facto drugiej. To bzdury świadczące o tym, że ludziom nawet nie chce się spojrzeć w składy takich zespołów jak Arsenal czy Manchester City lub United. Powiem więcej – i to z pełną świadomością: gdybym bronił w Ekstraklasie, byłbym najlepszy...

Kamil Grabara do Liverpoolu przeszedł z Ruchu Chorzów w styczniu 2016 roku. W pierwszej kadrze Niebieskich zawodnik nie rozegrał żadnego oficjalnego spotkania. W Anglii Juergen Klopp również nie dał mu jeszcze szansy występu w żadnym meczu o stawkę.

W obecnym sezonie 18-latek wystąpił dwukrotnie w drużynie Liverpoolu U23. Obydwa mecze zakończył z czystym kontem (2-0 ze Swansea, 3-0 z Sunderlandem).