Transfery. Goncalo Guedes zostanie wypożyczony do Valencii

Portugalczyk nie znalazł się w kadrze na weekendowy mecz z Toulouse (6-2). Jego pozyskaniem było zainteresowane AS Monaco, ale 20-letni ofensywny pomocnik wzmocni "Nietoperzy". Zostanie wypożyczony na rok, bez opcji wykupu.

Guedes wzmocnił PSG w styczniu, przyszedł z Benfiki za 30 mln euro. Zagrał w ośmiu meczach Ligue 1, ale tylko w jednym wyszedł w podstawowej jedenastce. Valencia początkowo była zainteresowana Lucasem Mourą, ale sprowadzenie Brazylijczyka byłoby za drogie dla hiszpańskiego klubu. Ma on wypłacać Guedesowi całą jego pensję, a PSG liczy na to, że po sezonie regularnej gry wróci do Paryża i będzie walczył o miejsce w podstawowym składzie.

To kolejny piłkarz, który tego lata odszedł z PSG. Wcześniej z paryskim klubem pożegnali się Blaise Matuidi, Jean-Kevin Augustin, Youssouf Sabaly, Salvatore Sirigu czy Jese, który został wypożyczony do Stoke City.