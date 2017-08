Javier Aguirre: Cristiano Ronaldo i Lionel Messi są najlepsi, ale Neymar ich prześcignie

- Na dzisiaj Neymar nie jest najlepszy na świecie. Cristiano i Messi są krok przed nim. Ale biorąc pod uwagę wiek Neymara, to może z łatwością ich prześcignąć - stwierdził Meksykanin. W przeszłości prowadził m.in. Osasunę, Atletico Madryt, Espanyol czy reprezentacje Meksyku oraz Japonii. Teraz zrobił sobie przerwę od pracy, która potrwa co najmniej do 2018 roku. 58-latek ostatnio pracował w AL-Wahdzie ze ZJednoczonych Emiratów Arabskich.

Neymar trafił do PSG z Barcelony za 222 mln euro. Zdaniem Aguirre to poprzednie lato wywindowało ceny za największe gwiazdy piłki nożnej. - Paul Pogba i Gonzalo Higuain kosztowali tyle [odpowiednio 105 i 94 mln euro], ile wydawało się że można zapłacić tylko za Ronaldo i Bale'a. Ale wszystko się zmieniło.