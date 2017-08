Transfery. Legia Warszawa zainteresowana Mihą Blaziciem

Inne kluby to Foggia, Nice oraz FCSB (dawna Steaua). Domżale na razie nie podjęło żadnej decyzji w sprawie transferu swojego zawodnika, gdyż gra w IV rundzie eliminacji Ligi Europy. W pierwszym meczu zremisowało u siebie 1-1 z Olympique Marsylią, a rewanż rozegra w czwartek. Według "L'Equipe" również Marsylia jest zainteresowana Blaziciem.

To 24-letni środkowy obrońca, który zagrał w siedmiu meczach pierwszej reprezentacji. W tym sezonie rozegrał w Domżale komplet 10 meczów, w każdym z nich przebywał na boisku od pierwszej do ostatniej minuty. Przez portal Transfermarkt jest wyceniany na 450 tys. euro.

Legia szuka środkowego obrońcy po kontuzji Jakuba Czerwińskiego (będzie pauzował 2-3 miesiące). Jacek Magiera ma do dyspozycji aktualnie Macieja Dąbrowskiego, Michała Pazdana i Inakiego Astiza, który wrócił do zespołu mistrza Polski na zasadzie wolnego transferu. Za to niewykluczone jest odejście Pazdana, którym interesują się zagraniczne kluby.