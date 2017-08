Polacy za granicą. Kamil Glik w jedenastce kolejki Ligue 1

AS Monaco bardzo dobrze rozpoczęło nowy sezon Ligue 1. Aktualni mistrzowie Francji po trzech kolejkach mają na swoim koncie komplet punktów po tym, jak pokonali Toulouse (3-2), Dijon (4-1), a w piątek FC Metz (1-0). We wszystkich spotkaniach od początku do końca na boisku przebywał Kamil Glik, który dowodził poczynaniami defensywnymi drużyny Leonardo Jardima.

Dobrą postawę polskiego obrońcy po raz kolejny docenili dziennikarze "L`Equipe", którzy drugi raz w tym sezonie wybrali Glika do najlepszej jedenastki kolejki. Obok reprezentanta Polski w gronie najlepszych piłkarzy minionej serii gier Ligue 1 znaleźli się m.in. Adrien Rabiot, Nabil Fekir, czy Neymar.

11 kolejki Ligue 1 L`Equipe

Pierwszy raz Glik został wyróżniony przez francuskich dziennikarzy tydzień temu, po meczu z Dijon (4-1), w którym Polak zaliczył asystę.