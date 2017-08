Premier League. Zlatan Ibrahimović blisko podpisania kontraktu z Manchesterem United

Jak informuje "Daily Mail" Zlatan Ibrahimović do końca sierpnia podpisze nowy kontrakt z Manchesterem United. Ostatnia umowa Szweda z angielskim klubem przestała obowiązywać wraz z końcem czerwca.

Ibrahimović w piłkę nie gra od kwietnia po tym, jak w meczu Ligi Europy z Anderlechtem doznał poważnej kontuzji kolana. Podczas procesu rehabilitacji i powrotu do zdrowia kontrakt Szweda z Manchesterem United wygasł. Początkowo władze angielskiego klubu nie chciały przedłużać umowy z doświadczonym napastnikiem, a media donosiły, że może on wrócić do Włoch.

Na początku sierpnia, przy okazji meczu o Superpuchar Europy pomiędzy Manchesterem, a Realem Madryt Jose Mourinho powiedział, że pozostanie 35-latka na Old Trafford jest jednak możliwe. Teraz okazuje się, że portugalski menedżer nie rzucał słów na wiatr. Brytyjscy dziennikarze twierdzą bowiem, że właściciele Manchesteru uzgodniły już warunki nowej umowy Ibrahimovicia, którą zaakceptował sam zawodnik.

Na razie szczegóły kontraktu nie są znane. Wiadomo tylko, że zostanie on podpisany do końca sierpnia.