Ekstraklasa. Legia wygrywa w Płocku rezerwowym składem

Mistrzowie Polski z pewnością chcieli zmazać plamę po remisie z Sheriffem Tyraspol w eliminacjach Ligi Europejskiej. Mimo to trener Jacek Magiera wystawił rezerwowy skład z m.in. Cierzniakiem na bramce i Niezgodą w ataku.

W pierwszej połowie kibice zgromadzeni na stadionie im. Kazimierza Górskiego nie mogli być zadowoleni z widowiska. Obie drużyny próbowały atakować, ale były bardzo niedokładne i w efekcie gra była bardzo szarpana. W końcu w 40. minucie Legia wyszła na prowadzenie. Jarosław Niezgoda przebiegł kilkadziesiąt metrów i w sytuacji sam na sam z bramkarzem strzelił lewą nogą na dalszy słupek, a piłka wpadła do bramki.

Druga częśc gry też zawiodła. Wisła bardzo często dochodziła do głosu i utrzymywała się przy piłce, ale jej próby nie przynosiły efektu. Szanse mieli Kante i Merebaszwili, ale Cierzniak choć często musiał interweniować, to żadna z obron nie sprawiała mu trudu. Z czasem na boisku pojawili się Mączyński, Nagy i Kucharczyk, ale ich wejście niewiele pomogło, przez co wynik do końca meczu nie uległ zmianie.

Legia wygrała z Wisłą 1:0 i trzy zdobyte punkty pomogły jej awansować na czwarte miejsce w ligowej tabeli. Liderem jest Jagiellonia, przed Wisłą Kraków i Zagłębiem Lubin. Wisła Płock z siedmioma punktami zajmuje 10. pozycję.