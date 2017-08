La Liga. Andres Iniesta odejdzie z Barcelony?

W sezonie 2016/17 Iniesta rozegrał zaledwie 23 spotkania w lidze hiszpańskiej. Coraz częściej przeszkadzały mu urazy, lub Luis Enrique dawał mu odpocząć przed istotnymi spotkaniami.

Od lata 2017 roku Barcelona zaczyna wyglądać jakby dotknął ją kryzys. Przegrała dwumecz z Realem Madyt o Superpuchar Hiszpanii aż 1:5, a z klubu odszedł Neymar. Być może Katalonię opuści także Iniesta. wychowanek klubu, grający w nim od 2002 roku.

- Wciąż obowiązuje mnie kontrakt z Barceloną. Ale dużo się zmieniło. Trzy lata temu nie wyobrażałem sobie takiej sytuacji, ale po raz pierwszy w karierze zastanawiam się nad swoją przyszłością - powiedział Iniesta, cytowany przez "El Pais".

Jego kontrakt wygasa 30 czerwca 2018 roku. A w kadrze Barcelony jest pełno środkowych pomocników. Pewniakami do gry są Ivan Rakitić i Sergio Busquets. Kupiony został Paulinho, a wedle "El Mundo Deportivo" przyjdzie także Jean-Michael Seri z Nicei. W Katalonii zostanie najprawdopodobniej Denis Suarez.

Nie pewni swojego losu są: Arda Turan, Rafinha, Andre Gomes i Sergi Roberto. Środkowym pomocnikiem może być także Javier Mascherano, więc ewentualne odejście Iniesty nie jest nie możliwe. Chociaż prawdopodobniej zostanie w zespole i po prostu jego rola będzie stale marginalizowana.

Angielskie brukowce już zaczęły go jednak łączyć z klubami Premier League. Wedle "The Sun", 33-latek może trafić do Manchesteru City, gdzie spotkałby swojego przyjaciela Pepa Guardiolę.