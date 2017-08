Piłkarz Karpat Krosno uratował życie niedoszłemu samobójcy

- Szedłem na obiad do pobliskiej restauracji. Na moście stała dwójka osób, które krzyczały, że w wodzie jest mężczyzna - opowiada w rozmowie z portalem krasno24.pl, Kantor.

Jak się okazało, w rzece topił się 40-letni mężczyzna, który był pijany i usiłował popełnić samobójstwo. Nie udało mu się, ponieważ postanowił go uratować Kantor, piłkarz miejscowego klubu Karpaty Krosno. Wbiegł do wody, wyłowił tonącego i zabrał go na brzeg, gdzie czekał wraz z nim na pogotowie. Służby medyczne przewiozły go póżniej do szpitala.

Kantor to 25-letni piłkarz grający w rozgrywkach III ligi, w grupie IV. Jego nominalna pozycja to prawa obrona. Potrafi też zagrać na prawej pomocy i jako stoper.