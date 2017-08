Angielskie media: Chelsea wciąż rozważa sprowadzenie Grzegorza Krychowiaka

Krychowiak nie może liczyć w PSG na regularne występy. I choć jego kontrakt z tym klubem jest ważny jeszcze cztery lata, to nikt w Paryżu siłą zatrzymywać go nie będzie. Od kilku miesięcy najwięcej spekuluje się na temat jego powrotu do Hiszpanii (Krychowiak grał tam przez dwa lata, zanim trafił do PSG). W ostatnich dniach kierunek się jednak zmienił, bo angielska prasa zaczęła rozpisywać, że Polaka w Chelsea chce mieć Antonio Conte.

Spekulowano, że włoski trener widzi w Krychowiaku poważnego kandydata do wzmocnienia rywalizacji w drugiej linii. Ale szybko przestano o tym pisać, bo Conte do Londynu sprowadził sobie innego pomocnika z ligi francuskiej - Tiemoue Bakayoko z AS Monaco.

"The Sun" podaje jednak, że transfer Bakayoko wcale nie musi oznaczać, że sprawa przenosin Krychowiaka do Chelsea ostatecznie upadła. Mistrz Anglii wciąż rozważa sprowadzenie Polaka, bo nie może porozumieć się z Leicester City w sprawie przenosin Danny'ego Drinkwatera.

Lisy chcą za swojego zawodnika 40 milionów funtów, ale Chelsea daje połowę. I już dużo więcej nie da, a to może oznaczać szansę dla Krychowiaka, który kosztowałby Chelsea znacznie mniej, niż Drinkwater.