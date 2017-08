Bundesliga. Pięciu Polaków zaczęło sezon. Ekipy Piszczka i Polańskiego wygrywają

Do starcia dwóch reprezentantów Polski doszło w Wolfsburgu, gdzie VfL podejmowało Borussie Dortmund. Od pierwszych minut to spotkanie rozpoczęli Jakub Błaszczykowski i Łukasz Piszczek. Zawodnik „Wilków” po 39 minutach gry musiał jednak zejść z boiska. Doznał urazu mięśnia dwugłowego. Po wstępnych badaniach kontuzja nie wydaje się groźna.

Obrońca Dortmundu przebywał na placu gry do końca. Był jak zwykle aktywny również w ofensywie, ale gole strzelali jego koledzy. Po trafieniach Pulisicia, Bartry i Aubameyanga BVB wygrała 3:0, a mogła znacznie wyżej.

Ze zwycięstwa w sobotę cieszył się też Eugen Polański. Były reprezentant naszego kraju pojawił się na boisku w 74. minucie meczu jego Hoffenhaim z Werderem Brema. Wtedy był jeszcze bezbramkowy remis. 10 minut później jego drużyna już prowadziła. Wynik 1:0 po trafieniu Andreja Kramaricia dowiozła do końca.

Cały mecz w barwach VfB Stuttgart rozegrał Marcin Kamiński. To dla niego ważne spotkanie, bowiem klub pozyskał niedawno innego grającego lewą nogą obrońcę. Walka z reprezentantem Niemiec i byłym graczem Bayernu Monachium na pewno nie będzie należała do łatwych. W sobotę Holger Badstuber pojawił się na ostatnie 20 minut spotkania, zmienił jednak nie Polaka a Mattiasa Zimmermanna. Obrońcy ze Stuttgartu nie zaliczą spotkania do udanych. Stracili dwa gole. Nie można powiedzieć, że Kamiński zawinił przy którymś z nich.

Piątym z Polaków, który jeszcze w piątek udanie zainaugurował rozgrywki był Robert Lewandowski. Jego Bayern Monachium 3:1 wygrał z Bayerem Leverkusen. Napastnik biało-czerwonej kadry strzelił w tym spotkaniu jednego gola.

W niedzielę FC Koeln Pawła Olkowskiego zagra z HSV, również wtedy SC Freiburg Bartosza Kapustki podejmie Eintracht.