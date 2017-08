Oficjalnie: Bartosz Salamon trafił do beniaminka Serie A

Polakiem, który stracił zaufanie w oczach trenera Calgiari, interesowało się ostatnio wiele klubów, w tym Leeds United i Brescia. Salamon trafił jednak znacznie lepiej, bo zagra w Serie A. Nowym klubem stopera został SPAL 1907, w którym obrońca będzie miał duże szanse na grę.

W poprzednim sezonie ligi włoskiej Salamon wystąpił w 15 spotkaniach Cagliari. Trudna sytuacja w klubie wpłynęła na pozycję zawodnika w reprezentacji Polski, do której selekcjoner Adam Nawałka przestał go powoływać. Szansa na wyjazd na mistrzostwa świata w Rosji dla Salamona z dnia na dzień jest coraz mniejsza, dlatego możliwe jest to, że piłkarz urodzony w Poznaniu niebawem zmieni drużynę.

Bartosz Salamon trafił do Włoch, a konkretnie do Brescii w 2006 roku, do której przeszedł z Lecha Poznań. Po rozegraniu 65 spotkań w barwach Brescii, a także 27 meczów w Foggii, do której Salamon był wypożyczony, Polak został sprzedany za 3,5 miliona euro do Milanu. Po półrocznym pobycie w ekipie Rossoneri obrońca przeszedł do Sampdorii, z której w 2015 roku trafił do Cagliari.

W umowie nie znalazł się zapis o prawie pierwokupu, bo już w styczniu Salamon będzie mógł podpisać kontrakt z nowym pracodawcą. Wszystko dlatego, że jego umowa z Calgiari wygasa po tym sezonie.