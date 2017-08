Sandecja Nowy Sącz pokonała Lechię Gdańsk. Mecz jak thriller

Lechia Gdańsk lepiej rozpoczęła mecz, ale wyraźnie brakowało jej dokładności. Lechiści wszystko robili na stojąco i Sandecja nie miała większych problemów z rozbijaniem ataków gospodarzy.

Już w pierwszej akcji Sandecji udało się strzelić bramkę. Brzyski podał na lewo do Mraza, ten posłał płaskie dośrodkowanie w pole karne, a Dudzic wpakował futbolówkę do bramki. Bardzo duży błąd popełnił w tej akcji Kuciak, który powinien to złapać. W 43. minucie było już 0-2, a Sandecja po prostu rozklepała obronę Lechii Gdańsk. Autem drugiego gola również był obchodzący urodziny Dudzic.

Drugą połowę lepiej rozpoczeła Lechia Gdańsk i w 55. minucie mieliśmy już remis na tablicy wyników. Najpierw bramkę strzelił Marco Paixao, a po chwili gola dołożył Peszko. Po tych bramkach Lechia jednak stanęła i zupełnie przestała grać.

Gdy wydawało się, że mecz zakończy się remisem kapitalną akcją popisali się zmiennicy Sandecji. Danek znakomicie wypatrzył Trochima i posłał mu idealne podanie. Trochim świetnie przyjął piłkę i oddał płaski strzał, który wpadł do bramki tuż przy samej siatce.

Sandecja ma na swoim koncie już osiem punktów, a Lechia zdobyła dotąd pięć oczek i coraz głośniej mówi się o dymisji Piotra Nowaka.