Wydarzenie tygodnia. Premier League: Tottenham - Chelsea

Zwycięzca meczu: Tottenham

STS: 2.10

Fortuna: 2.07

Totolotek: 2.00

LV Bet: 2.09

Forbet: 2.00

Etoto: 2.05

Milenium: 2.03

Zespół Mauricio Pchettino dobrze rozpoczął sezon 2017/18, pokonując na wyjeździe 2:0 Newcastle. Na drugim biegunie znajduje się obecnie Chelsea. Mistrzowie Anglii przegrali u siebie 2:3 z Burnley, a spotkanie z czerwonymi kartkami skończyli Gary Cahill i Cesc Fabregas. Zawieszeni Anglik i Hiszpan nie zagrają z Tottenhamem, dołączyli do graczy kontuzjowanych - Edena Hazarda, Pedro i Tiemoue Bakayoko, którzy w niedzielę na Wembley również nie wystąpią. Dla zdziesiątkowanej Chelsea, remis w starciu z "Kogutami" wydaje się absolutnym celem maksimum.

Strzelec gola: Harry Kane

STS: 2.10

Fortuna: 2.20

LV Bet: 2.05

Forbet: 1.90

Reprezentant Anglii w meczu z Newcastle gola nie strzelił, co nie znaczy jednak, że okazji do tego nie miał. Kane nie błyszczał skutecznością, co w ostatnich dwóch sezonach Premier League się nie zdarzało. Trudno spodziewać się, by regularny ostatnio napastnik po raz drugi zaliczył taki występ. A o zdobycie bramki będzie mu łatwiej z uwagi na skład Chelsea. Brytyjczycy przewidują, że pod nieobecność Fabregasa, w drugiej linii zagra David Luiz. To z kolei oznacza, że w obronie Chelsea zagra dwóch dopiero wchodzących do drużyny piłkarzy - Antonio Rudiger i Andreas Christensen.

Obie drużyny strzelą gola: TAK

STS: 1.70

Fortuna: 1.61

Totolotek: 1.70

LV Bet: 1.67

Forbet: 1.65

Etoto: 1.65

Milenium: 1.66

O słabościach Chelsea, zwłaszcza w obronie, już pisaliśmy. Mistrzowie Anglii, mimo braku Edena Hazarda, mają jednak kilka zalet w ofensywie. Największą z nich wydaje się być Alvaro Morata. Hiszpan sprowadzony latem z Realu Madryt błysnął w meczu z Burnley, gdzie strzelił gola i zaliczył asystę. Pod nieobecność Pedro, bardzo możliwe jest, że Morata zagra w ataku z Belgiem Michym Batshuayi'em, który w pierwszej kolejce co prawda nie zachwycił, ale dobrze grał w przedsezonowych sparingach. Małą korzyścią dla Chelsea może być też stadion, na którym rozegrane zostanie spotkanie. W poprzednim sezonie Tottenham grał na Wembley w roli gospodarza w europejskich pucharach i nie radził sobie tam najlepiej, w grupie Ligi Mistrzów zajął 3. miejsce, szybko pożegnał się też z Ligą Europy. Można więc zakładać, że "Koguty" nie będą tak mocne, jak na White Hart Lane, gdzie grały od początku swojego istnienia.