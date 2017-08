Taśma tygodnia. Najlepsze typy na weekend

Liverpool – Crystal Palace | Typ: 1 | Kurs: 1.35 (STS)

Piłkarze Juergena Kloppa sezon ligowy rozpoczęli nieudanie. Liverpool zremisował na wyjeździe z Watford po utracie gola w końcówce meczu. Kilka dni po pierwszej kolejce Premier League, „The Reds” grali kolejny raz na boisku rywala, tym razem z Hoffenheim w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Tam zaprezentowali się znacznie lepiej i wygrali 2-1. Drugi mecz w nowym sezonie ligowym powinien być jeszcze lepszy.

Stoke – Arsenal | Typ: 2 | Kurs: 1.75 (Totolotek)

Arsenal nowy sezon rozpoczął od zwycięstwa. Nowy nabytek Kanonierów Alexandre Lacazette już po dwóch kontaktach z piłką strzelił swojego pierwszego gola w lidze. Pomimo trzech straconych bramek piłkarze Arsene`a Wengera prezentowali się całkiem nieźle, szczególnie imponując w ofensywie. W ubiegłym sezonie londyński klub wygrał ze Stoke na wyjeździe 4-1, teraz zwycięstwo jest również bardzo prawdopodobne.

St. Etienne – Amiens | Typ: 1 | Kurs: 1.50 (Etoto)

Saint Etienne świetnie rozpoczęło sezon. Les Verts wygrali dwa pierwsze mecze (1-0 z Nice i 1-0 z Caen), dzięki czemu znajdują się na szczycie tabeli. Zdecydowanie gorzej wiedzie się najbliższym rywalom drużyny prowadzonej przez trenera Oscara Garcię. Amiens sezon rozpoczęło fatalnie, doznając dwóch porażek. Niewiele wskazuje na to, że forma klubu z północnej Francji szybko ulegnie zmianie.

Girona – Atletico Madryt | Typ: 2 | Kurs: 1.45 (forBET)

Liga hiszpańska wraca do gry. Kolejny rok z rzędu jednym z głównych faworytów do walki o czołowe lokaty będzie Atletico Madryt. Drużyna Diego Simeone na początek zmierzy się z ligowym beniaminkiem i jeżeli chce pokazać, że jest w stanie rywalizować z Realem i Barceloną, to musi spotkanie otwierające jej sezon wygrać.

Sevilla – Espanyol | Typ: 1 | Kurs: 1.65 (Fortuna)

Mecze Sevilli i Espanyolu ostatnio dostarczają kibicom wielu emocji. W dwóch spotkaniach pomiędzy tymi drużynami w poprzednim sezonie padło 14 bramek. W starciu na własnym boisku Sevilla rozstrzelała rywala 6-4. Przetrzebiony kontuzjami Espanyol w pierwszym meczu nowego sezonu może nie sprostać przeciwnikowi z Estadio Ramon Sanchez Pizjuan.

Juventus – Cagliari | Typ: 1 | Kurs: 1.14 (Milenium)

Mistrzowie Włoch zaliczyli wpadkę na rozpoczęcie nowego sezonu. W meczu o Superpuchar przegrali 2-3 z Lazio. W pierwszej kolejce zawodnicy Massimiliano Allegriego będą chcieli zmazać plamę po porażce z rzymianami. Biorąc pod uwagę to, że Juventus zagra w sobotę z Cagliari, które drużyna z Turynu z łatwością ogrywała w ubiegłym sezonie można stwierdzić, że Stara Dama wzmocniona nowymi piłkarzami powinna dość gładko zdobyć komplet punktów.

Verona – Napoli | Typ: 2 | Kurs: 1.43 (LVBet)

Po całkiem udanym okresie przygotowawczym Napoli przystępuje do nowego sezonu, w którym – kolejny raz z rzędu – ma walczyć o mistrzostwo i przerwanie dominacji Juventusu. Klub Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego ostatnio wygrał w kwalifikacjach Ligi Mistrzów z Nice (2-0), a teraz zagra z Veroną – beniaminkiem Serie A.

Olympique Marsylia – Angers | Typ: 1 | Kurs: 1.62 (STS)

Zarówno Marsylia, jak i Angers udanie rozpoczęły sezon. Piłkarze OM odnieśli dwa zwycięstwa (3-0 z Dijon, 1-0 z Nantes), natomiast zawodnicy SCO pokonali Amiens i zremisowali z Bordeaux. Mimo wszystko, to zespół Rudiego Garcii będzie faworytem. Gospodarze najbliższego meczu obydwu drużyn w ubiegłym sezonie na własnym boisku wygrali z Angers 3-0.

Deportivo La Coruna – Real Madryt | Typ: 2 | Kurs: 1.30 (Totolotek)

Real Madryt znajduje się ostatnio w wyśmienitej formie i tylko katastrofa mogłaby sprawić, że Królewscy nie wygraliby pierwszego ligowego meczu. Piłkarze Zinedine`a Zidane`a zdobyli ostatnio Superpuchar Europy pokonując Manchester United, a także Superpuchar Hiszpanii dwukrotnie wygrywając z Barceloną. W ubiegłym sezonie Real grając na wyjeździe z Deportivo wygrał 6-2 i nawet bez zawieszonego za kartki Cristiano Ronaldo, powtórzenie takiego wyniku jest całkiem realne.

Lazio – Spal | Typ: 1 | Kurs: 1.31 (LVBet)

Lazio przeżywa obecnie świetny okres. Rzymianie w okresie przygotowawczym wygrali 4 spotkania pokonując m.in. Bayer Leverkusen, a ostatnio zdobyli Superpuchar Włoch, sensacyjnie zwyciężając w meczu z Juventusem. Drużyna trenera Simone Inzaghiego z Ciro Immobile w ataku, będzie w tym sezonie niezwykle groźna i bardzo wątpliwe jest to, że beniaminek Serie A może jej zagrozić w meczu pierwszej kolejki.

Całkowity kurs (biorąc pod uwagę ofertę wszystkich wymienionych wyżej bukmacherów): 38,13 | Stawka: 5 zł | Możliwa wygrana: Około 180 zł