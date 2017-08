CD Feirense to ósma drużyna poprzedniego sezonu portugalskiej ekstraklasy. Miskiewicz stanie przed szansą na wskoczenie do bramki, bo zespół z Estadio Marcolino de Castro sprzedał swojego podstawowego bramkarza, którym do tej pory był Vana Alves.

Michał Miśkiewicz trafił do Wisły Kraków w 2012 roku, ale w pierwszym sezonie był drugim bramkarzem i udało mu się zagrać tylko w ośmiu meczach. Znacznie lepiej wiodło mu się w sezonie 2013/2014, w której zagrał w każdym meczu Białej Gwiazdy, a statystyki obronionych strzałów mówiły, że był jednym z najlepszych bramkarzy w lidze. Dobra forma przełożyła się również na powołanie do reprezentacji, a golkiperowi udało się raz zagrać w drużynie narodowej.

Po sezonie 2013/2014 Miśkiewicz nie potrafił dojść jednak do porozumienia z władzami Wisły w sprawie przedłużenia kontraktu, a menadżerowie obiecali mu znacznie lepsze warunki za granicą. Nic jednak z tego nie wyszło, a Miśkiewicz został na lodzie. Jakby tego było mało, przytrafiła mu się groźna kontuzja pleców i zawodnik musiał poddać się operacji. Piłkarzowi pomogła Wisła, która podpisała nowy kontrakt z Miśkiewiczem, ale ten już nigdy nie wrócił do formy z sezonu 2013/2014 i na przestrzeni ostatnich lat zagrał tylko w 26 meczach.

Statystyki Miśkiewicza są bardzo przyzwoite. Były bramkarz młodzieżowej drużyny włoskiego Milanu zagrał w 77 meczach Ekstraklasy, a 22 razy udało mu się zachować czyste konto.

Miśkiewicz występował również w takich klubach, jak: Chievo Verona, Crociati Noceto i FC Sudtirol.