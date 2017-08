Serie A. Święcicki: liga włoska jest jak serial "Narcos" [ROZMOWA]

Antoni Partum: Od sze軼iu lat mistrzem W這ch jest Juventus. Wed逝g bukmacher闚, nie zmieni si to w tym roku. Dlaczego wi璚 warto 郵edzi w這sk lig?

Mateusz 安i璚icki: - Jak ogl康asz serial ”Narcos”, to wiesz, 瞠 w ko鎍u zabij Pablo Escobara, a i tak cie fascynuje ogl康anie. Podobnie jest z lig w這sk.

Pami皻ajmy, 瞠 篡jemy w 鈍iecie pe軟ym bzdurnych stereotyp闚. Ludzie s造sz ”Serie A” i my郵: „nuda... mecze we W這szech to typowe 0:0”.

字ednia bramek na mecz wynios豉 w sezonie 2016/17 a 2,94! W 瘸dnej innej czo這wej lidze 鈍iata nie pada tyle goli.

Warto te ogl康a Serie A, bo gra tam a jedenastu Polak闚. W kt鏎ej innej lidze tylu ich znajdziesz?

Jeste鄉y 鏀m najpopularniejsz nacj w lidze w這skiej. Sk康 si wzi窸a moda na Polak闚?

- Wa積 rol odgrywaj nasi ”ambasadorzy” jak Kamil Glik, kt鏎y by kapitanem Torino, a tak瞠 Zbigniew Boniek. On wci捫 jest tam bardzo szanowan person. Ludzie licz si z jego zdaniem. Po鈔ednio wp造wa na transfery, np. prezes Sampdorii pyta si go o Karola Linettego. Boniek go poleci i nie pomyli si, bo Linetty zaliczy super sezon. Mia najwi璚ej odbior闚 w ca貫j lidze!

Ale kluczow kwesti s jednak finanse. Jeste鄉y absurdalni tani, je郵i chodzi o stosunek ceny do jako軼i. Mo積a kupi dobrego pi趾arza za 鄉ieszne pieni康ze. Gdyby Piotr Zieli雟ki by豚y Chorwatem, to my郵, 瞠 by kosztowa 30 mln euro, a nie 18. Trzeba jednak pami皻a, 瞠 akurat jego cen i tak wywindowa fakt, 瞠 by ju zawodnikiem Udinese i Empoli.

W這chy dotkn掖 kilka lat temu kryzys ekonomiczny, kt鏎y ma swoje prze這瞠nie w futbolu. Dlatego musieli otworzy si na rynki, kt鏎e kiedy lekcewa篡li. Chodzi o lig alba雟k, chorwack, s這wack i w豉郾ie polsk.

A, 瞠 mamy fajne pokolenie pi趾arzy, kt鏎zy s bez kompleks闚 wzgl璠em ”zachodu”, to tylko nam pomaga. Imponuj swoim profesjonalizmem. Kiedy by這 inaczej.

Dziennikarz ”Gazety Wyborczej” Rafa Stec nazwa naszych m這dych zawodnik闚 ”pokoleniem erasmusa”. Wi瘯szo嗆 reprezentant闚 Polski uczy豉 si gry w pi趾 za granic, lub na wczesnym etapie kariery wyjecha豉 z kraju.

- Po wej軼iu Polski do Unii Europejskiej bardzo zmieni si rynek. Jest jeden wsp鏊ny, nie ma ju kraj闚 klasy: ”a”, ”b” i ”c”. Taki Henrich Mychitarian trafia do Manchesteru United i nikogo raczej nie obchodzi 瞠 jest Ormianinem, je郵i jest dobrym zawodnikiem. Pami皻am tak analiz transferu Andrija Szewczenko, kiedy trafi z Dynama Kij闚 do Milanu. Gdyby nie by Ukrai鎍em, a np. W這chem lub Hiszpanem, to by kosztowa Milan trzy razy tyle, co zap豉cili. [Milan zap豉ci 23 mln euro – red.]

W przysz這軼i Polacy b璠 coraz dro窺i, ale kluby ju powinny zaczyna negocjacje od wy窺zych sum ni dotychczasowych.

Chocia z drugiej strony, europejskie puchary zaczynaj si we wrze郾iu, a my najcz窷ciej ju w sierpniu z nich odpadamy. Kluby cz瘰to nie mog sobie pozwoli na odrzucanie zagranicznych ofert.

Czym W這chy zauroczy造 Polak闚?

- Ka盥y Polak, kt鏎y trafia do Serie A, jest zachwycony tym krajem. Ci庵le 鈍ieci s這鎍e, jest 鈍ietna kuchnia, pi瘯ne dziewczyny. Graj帷 przyk豉dowo w Fiorentinie, nie musisz 篡 tylko pi趾. To nie miasta w stylu Dortmundu – gdzie nie masz wielu atrakcji poza futbolem, w Italii masz przepi瘯n architektur, cudowne muzea, pe軟o warto軼iowej kultury. 安ietne miasta do 篡cia.

Przyja幡i s tak瞠 sami W這si. Nie maj tylko bzika na punkcie futbolu. Oni kochaj 篡cie, celebruj je.

Fascynuje ciebie nie tylko w這ska pi趾a.

- Nie tylko. Ale futbol jest nieod陰cznie zwi您any z tym krajem. Mo瞠 to komuna, ale pi趾a jest tam religi. I wcale si nie dziwi. Komentuj r騜ne ligi [hiszpa雟k, w這sk, niemieck, francusk – red.] i nigdzie nie ma takich historii jak w Italii! Pami皻asz opowie嗆 o Leonardo Bonuccim, kt鏎y mia przy這穎n luf do skroni? Ostatecznie nie da si okra嗆, uderzy napastnika, a potem ruszy za nim w po軼ig.

A mo瞠 s造sza貫 o historii Marco Borriello, kt鏎ego ojciec zosta zamordowany przez Kamorr? Kilka lat temu Fabio Quagiarella chcia zosta w Napoli, ale zosta zmuszony przez gangster闚 do zmiany miejsca zamieszkania.

Tu ka盥y pi趾arz ma jak捷 ciekaw histori. No i legendy: Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Alessandro Del Piero, Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Filippo Inzaghi, Francesco Totti, Gianluigi Buffon – mo積a tak bez ko鎍a wymienia. Ich dziedzictwo i to jak si ich piel璕nuje. Po瞠gnanie Tottiego to by這 co niesamowitego. Prawdziwy spektakl. Po瞠gnanie gladiatora Rzymu na stadionie Romy, prawdziwej arenie. Nie por闚nasz tego z po瞠gnaniem np. Stevena Gerrarda. Ta mistyczna atmosfera we W這szech jest nie do podrobienia.

Obecnie panuje te ekspansja w這skiej my郵i szkoleniowej. Claudio Ranieri, Carlo Ancelotti, Massimo Carera, Antonio Conte, Luciano Spalletti, Roberto Mancini, Massimiliano Allegri, Vincenzo Montella – z jakiego innego kraju wymienisz tylu 鈍ietnych fachowc闚?

Od 2018 roku a cztery zespo造 z Serie A b璠 mia造 zapewniony awans do Ligi Mistrz闚. Odradza si Milan, a Juventus ju jest pot璕. Czy lig w這sk czekaj lepsze czasy?

- Jest kilka dobrych prognostyk闚, ale Serie A ju raczej zawsze b璠zie na 4. miejscu w rankingu UEFA. W這si maj jednak swoje k這poty, a ich natura im nie pomaga w ich rozwi您ywaniu. 安ietnie uj掖 to Claudio Marchisio w autobiografii. Pisa, 瞠 W這si s hermetyczni. Nie lubi zmian. Trudno im si inspirowa ”Zachodem”.

Wyj徠kiem jest Juve, ale to klub przerastaj帷y lig. Wi瘯szo嗆 klub闚 gra na bardzo archaicznych stadionach. Kluby nie s ich w豉軼icielami, wi璚 trudniej im czerpa zyski z kibic闚.

Na przyk豉d takie Napoli. Napoli to prowincjonalny klub, ale wielka dru篡na w sensie sportowym. Aurelio De Laurentis, prezes Napoli, goszcz帷 Real Madryt, powiedzia do Florentino Pereza, ”przepraszam, za to g闚no, kt鏎e tu zobaczysz”. Tak nazwa obiekt San Paolo.

Ale przynajmniej z ogl康aniem nie jest 幢e. Mecz Milan – Napoli ogl康a這 ostatnio 2,5 mln ludzi [W這ch闚 jest 60 mln – red]. A nas Lech – Legia ogl康a oko這 300 tysi璚y widz闚.

Na boisku czeka ich jednak lepsze jutro. Kilka lat temu W這si mieli du篡 problem, podobnie jak polska liga, z du膨 ilo軼i obcokrajowc闚. Wprowadzono pewne regulacje, kt鏎e przynios造 skutek. Dzi idzie nowe zdolne pokolenie: Gianluigi Donnarumma, Daniele Rugani, Mattia Caldara czy Federico Bernardeschi.

Trzech z nich jest ju zawodnikami Juventusu. Czy Stara Dama po stracie Bonucciego i Daniego Alvesa jest s豉bsza ni w zesz造m sezonie?

- Juve zachowuje pewn ci庵這嗆. Dru篡na a tak bardzo si nie zmieni豉. Jest stabilna i zr闚nowa穎na. W ofensywie na pewno b璠 mocniejsi. 圭i庵n瘭i Douglasa Cost i Federico Bernardeschiego. To zawodnicy jakich im brakowa這 w finale Ligi Mistrz闚 z Realem Madryt. Pami皻asz zmiany w tamtym meczu? W Realu rezerwowym by Gareth Bale, a Massimiliano Allegri wprowadzi Mario Lemin...

Teraz wreszcie jest podwojenie pozycji. Gonzalo Higuaina mo瞠 zast徙i Mario Mandzuki. Jest te Moise Kean, ch這pak z rocznika 2000.

Nie wiem tylko jak wp造nie brak Leo Bonucciego. Allegri twierdzi, 瞠 got闚 zast徙i go jest Mehdi Benatia, ale kibice wol Ruganiego. Pami皻ajmy jednak, 瞠 Bonucci to najlepszy stoper 鈍iata.

Ale jego po瞠gnanie z Juve, udowadnia, 瞠 瘸den zawodnik nie jest wi瘯szy ni klub. Kto go po瞠gna w social mediach? Tylko Gigi Buffon i Giorgio Chiellini. To 鈍iadczy o tym, 瞠 co z atmosfer w szatni by這 nie tak.

Rezerwowym bramkarzem Juve b璠zie Wojciech Szcz瘰ny. Czy Polak podj掖 dobr decyzj?

- Real, Atletico Madryt, Barcelona, Bayern Monachium i Juventus – to s kluby, kt鏎ym si nie odmawia. Z tego grona chcia go tylko Juventus, podj掖 wi璚 jedyn s逝szn decyzj. Pami皻ajmy, 瞠 Buffon nama軼i go na swojego nast瘼c, a to wspania豉 rekomendacja.

Szcz瘰ny m鏬 przej嗆 do Interu Mediolan za lepsz kas, ale lepiej by chwil rezerwowym w Juve. Dostanie tam pakiet dwudziestu mecz闚 w sezonie. Musi tylko rok przeczeka, a Buffon zako鎍zy karier.

W Polsce wi瘯szo嗆 kibic闚 ocenia ten transfer przez pryzmat kadry. U nas ikon jest Micha Pazdan, kt鏎y dobrze si spisuje w reprezentacji. Nie ma jednak przypadku, 瞠 Legia wci捫 nie mo瞠 go sprzeda. Pami皻acie jak Lewandowski strzela w Borussii Dortmund, a w kadrze by mnie skuteczny? Wtedy te podwa瘸no jego umiej皻no軼i. Piotr Zieli雟ki r闚nie nie by zbytnio ceniony, bo tylko w Empoli zachwyca.

Poza tym, co jest wa積iejsze? Dwadzie軼ia mecz闚 w sezonie, gra w Juventusie, treningi i nauka z Buffonem, szansa na kilka wygranych puchar闚, czy pi耩 mecz闚 w czerwcu podczas mundialu?

A jak kto por闚nuje decyzj Szcz瘰nego do wyboru Tomasza Kuszczaka, to chyba nie rozumie pi趾i. Szcz瘰ny gra w Romie i Arsenalu, a Kuszczak by zawodnikiem West Bromwich. Znajd r騜nic...

Zagrozi dru篡nie Szcz瘰nego b璠zie chcia這 Napoli. Na co mog liczy w Serie A?

- B璠 walczyli o miejsca 2-4. Napoli to kolejny pow鏚, dla kt鏎ego warto ogl康a lig w這sk. Zachowuj帷 proporcj, tylko w Neapolu zobaczymy przed逝瞠nie barcelo雟kiej „tiki taki”. Uprawiaj cudowny futbol. Problemem jest obrona. Raul Albiol czy Elseid Hysaj, to pi趾arze solidni, ale nic wi璚ej...

Co czeka Zieli雟kiego w przysz造m sezonie?

- Czuj, 瞠 to b璠zie kolejny prze這mowy sezon dla niego. Strzela i asystuje, tyle ile w Empoli. To wa積e, 瞠 zachowuje podobne statystyki.

Dla mnie to pi趾arz, kt鏎y ”nie ma rodowodu polskiego”. On urodzi si umiej帷 gra w pi趾. My nie produkujemy takich ofensywnych i 鈍ietnych technicznie pomocnik闚.

Zieli雟ki ma jeszcze czas, aby si rozwija. Ale w這si s cierpliwi, wi璚 b璠zie dobrze.

Do Juve przychodzi Bernardeschi, a Buffon m闚i: Na pocz徠ku my damy mu wi璚ej ni on nam, ale p騧niej b璠zie na odwr鏒.

Miejmy takie podej軼ie do Zieli雟kiego. My郵, 瞠 nie doceniamy go, a to osoba, maj帷a papiery na bycie w TOP 5 pomocnik闚 na 鈍iecie.

Kogo kiedy Napoli sprzeda za 50 mln euro? Jak patrz na ich kadr, to tylko jego. Marek Hamsik ma ju 30 lat, Dries Mertens te.

A co czeka Arkadiusza Milika?

- Mlik pad ofiara swojej zesz這rocznej kontuzji, ale Napoli nie mog這 spotka nic lepszego ni jego uraz. To wtedy narodzi si pomys, aby zast徙i go Mertensem. Belg nigdy nie gra wcze郾iej na pozycji fa連zywej ”9”, a strzeli 28 goli w Serie A i ju zapewni sobie pierwszy sk豉d te na nadchodz帷y sezon.

Milik zacznie sezon na 豉wce, ale b璠zie du穎 mecz闚, wi璚 swoje szanse dostanie. Maurizio Sarri ceni go, ale Milik jest dla niego numerem dwa. My郵, 瞠 i tak strzeli wi璚ej goli ni w poprzednim sezonie. [Milik zdoby 5 bramek – red.]

Z Napoli b璠zie rywalizowa豉 Roma. Ju bez Francesco Totteigo, ale za to z Monchim, by造m dyrektorem sportowym Sevilli. Co osi庵nie dru篡na ㄆkasza Skorupskiego?



- Ich najwi瘯szym wzmocnieniem jest Monchi, kt鏎y 軼i庵n掖 wielu ciekawych pi趾arzy, m.in. przyszli: Rick Karsdorp, Bruno Peres, Lorenzo Pellegrini czy Cengiz Under. Turek to materia na znakomitego pi趾arza, dla mnie kandydat na ”odkrycie sezonu”. Nie bez powodu nazywaj go ”nowym Dybal”.

A polscy kibice b璠 mogli 郵edzi rywalizacj Skorupskiego z Alissonem.

Szcz瘰ny twierdzi, 瞠 Brazylijczyk jest 鈍ietnym bramkarzem, wi璚 to on b璠zie broni w lidze. Polak otrzyma jednak swoje szanse, np. w Pucharze W這ch.

Najwi瘯sz polonie mamy w Sampdorii Genua.

- Karol Linetty ma zapewniony pierwszy sk豉d. W zesz造m sezonie by odkryciem w Genui. Bartosz Bereszy雟ki b璠zie rywalizowa z Sal, ale swoje minuty na pewno rozegra. Najmniej pewna jest przysz這嗆 Dawida Kownackiego. Musi zmieni swoj mentalno嗆.

Nenad Bielica, jego trener w Lechu Pozna, sugerowa, 瞠 to le. We W這szech musisz by profesjonalny. Pami皻am jak kiedy Skorupski um闚i si na wywiad, a tu przed rozmow zjad na obiad dwa hamburgery i wypi col. Po roku, temu samemu dziennikarzowi, t逝maczy czemu warto mie specjalistyczn diet i dlaczego unika alkoholu. Zmieni si. Kownacki te musi. Ma wielki talent. To taka sytuacja ”zero jedynkowa”. Albo mu wyjdzie i mo瞠 zosta wa積ym zawodnikiem klubu, albo czeka go 豉wka, z kt鏎ej si ju nie podniesie.

Milan wyda 200 mln euro na transfery. Czy w ko鎍u awansuje do Ligi Mistrz闚?

- My郵, 瞠 mo瞠 zosta nawet wicemistrzem. Dokonali 鈍ietnych transfer闚, no i zatrzymali Gianluigiego Donnarumm. Przeprowadzka Bonucciego to kapitalny transfer. Na miar Alessandro Nesty. Od niego zacznie si ustalanie sk豉du.

Pojawiaj si pytanie o zgranie zespo逝, ale Vincenzo Montella jest spokojny. Powiedzia: „b璠zie mi 豉twiej w tym sezonie, przecie teraz trenuj znacznie lepszych pi趾arzy”. I trudno si z tym nie zgodzi.

My郵, 瞠 Luciano Spalletti uporz康kuje Inter. Dlatego z pi趾 w Mediolanie powinno by dobrze! Wreszcie...

To jak sko鎍zy si sezon 2017/18?

- Rok temu mog貫m m闚i w ciemno, ze si rozbior do majtek - jak kiedy Gary Lineker - je郵i Juventus nie wygra ligi. Teraz ju bym tak nie ryzykowa, ale i tak s g堯wnym kandydatem do tytu逝. Wicemistrzem zostanie Napoli lub Milan. Roma b璠zie czwarta. Na koron kr鏊a strzelc闚 stawia豚ym Gonzalo Higuaina, bo Edin D瞠ko raczej ju nie powt鏎zy tak wspania貫go sezonu jak rok temu. Podsumowuj帷, b璠zie si dzia這!



Seria A rozpoczyna rozgrywki 18 sierpnia