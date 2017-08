Natalia Leciejewska na gali LFN 6: "IRA" zmierzy się z doświadczoną Tajką

Tajka jest wielokrotną Mistrzynią Tajlandii Wschodniej, co jest naprawdę dużym osiągnięciem, biorąc pod uwagę liczbę ok. 100 konkurentek startujących w zawodach. Wielokrotnie walczyła w Singapurze i Chinach. Będzie to jej pierwszy start w Europie. Czy wróci z niego na tarczy?

Eksplozywna Natalia Leciejewska, którą fani kobiecych sportów walki pamiętają m.in. ze świetnego występu na gali Five Points, na pewno nie pozwoli na to, aby Nuchprapai przejęła dominację w ringu LFN. Zapowiada się prawdziwa wojna i starcie dla koneserów najtwardszych sportów uderzanych!