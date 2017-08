Zaskakująca oferta dla Sławomira Peszki. Spoza Europy

Minnesota United to drużyna, która w tym sezonie debiutuje w rozgrywkach MLS. Nie radzi sobie jednak zbyt dobrze – po 23 meczach ma na koncie 22 punkty i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej. Aby poprawić swoje wyniki, amerykański zespół chętnie pozyskałby Sławomira Peszkę z Lechii Gdańsk.

O to będzie jednak bardzo trudno. 32-latek rozegrał w tym sezonie dwa spotkania w Lotto Ekstraklasie i jest ważną częścią swojego zespołu. Poza tym ma ważny kontrakt z Lechią do 2020 roku i co najważniejsze, w związku ze zbliżającymi się mistrzostwami świata będzie chciał być blisko Adama Nawałki, aby ostatecznie dostać od selekcjonera powołanie na mundial.

Peszko jest wychowankiem Nafty Jedlicze, a w przeszłości występował w FC Koln, Wolverhampton Wanderers, Lechu Poznań i Wiśle Płock. W Lechii gra od sierpnia 2015 roku. Ma na koncie także 43 mecze w pierwszej reprezentacji Polski.