Ruszyła sprzedaż biletów na FEN 19!

Od piątku, 18 sierpnia, od godziny 12 na stronie www.fen-mma.com/bilet/ oraz na stronach współpracujących bileterii można zakupić wejściówki na wielką galę MMA oraz K-1, która 14 października odbędzie się we Wrocławiu.

Z tej okazji, dla najbardziej zdeterminowanych kibiców, federacja FEN stworzyła specjalny bonus. Do niedzieli, 20 sierpnia, do północy, na specjalne hasło „FEN19” otrzymacie państwo 10% rabatu na zakup biletów na „Bitwę o Wrocław”.



Ceny biletów na poszczególnych sektorach będą zmieniały się w zależności od daty zakupy. Co oczywiste – im szybciej, tym lepiej dla was. Ceny na płytę będą niezmienne aż do rozpoczęcia gali.



Podczas Fight Exclusive Night zobaczymy aż 10 pojedynków – 7 w formule MMA i 3 w K-1. Będą powroty, będą walki o pasy mistrzowskie oraz spektakularne rewanże. Wszystko przy wrocławskiej publiczności, która już po raz siódmy będzie miała przyjemność zobaczenia na żywo europejską czołówkę wojowników w akcji.



W walce wieczoru zobaczymy wielki rewanż pomiędzy Pawłem Biszczakiem i Wojciechem Wierzbickim. Ponadto włodarze federacji przygotowali Freak Fight, w którym Gabriel Al-Sulwi, czyli „Arab” zmierzy się z „Rubym”, czyli Bartłomiejem Brzezińskim.



Bilety dostępne na stronie www.fen-mma.com/bilet, Biletyna.pl, Eventim.pl, Kupbilet.pl