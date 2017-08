SPORTOWY ROZKŁAD WEEKENDU. Majka walczy o Vueltę, rusza Bundesliga i Serie A

SOBOTA

Lotto Ekstraklasa

15:30 Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław

Jagiellonia dobrze rozpoczęła nowy sezon ligowy i po pięciu meczach zajmuje drugie miejsce w tabeli, mając tyle samo punktów (12) co liderująca Wisła Kraków. Nie można tego powiedzieć o Śląsku, który z pięcioma punktami na koncie z pewnością nie spełnia oczekiwań. Wskazanie faworyta tego pojedynku wydaje się proste.

Typ Sport.pl: Jagiellonia

18:00 Piast Gliwice – Korona Kielce

Gospodarze na pewno będą chcieli pokazać się z jak najlepszej strony, ponieważ póki co ich dobytek jest żałosny – tylko dwa punkty w pięciu meczach. Korona z pięcioma oczkami znajduje się w centralnej części tabeli i ma tyle samo goli strzelonych, co straconych (7). Mimo wszystko u bukmacherów to Piast uchodzi za faworyta, zapowiada się więc ciekawa walka.

Typ Sport.pl: Remis

20:30 Wisła Płock – Legia Warszawa

Po słabym występie w meczu z Sheriffem Tyraspol, Legia będzie zapewne chciała w meczu z Wisłą udowodnić swoją siłę i pokazać ofensywny potencjał. Ich zwycięstwo byłoby niemal pewne, ale forma podopiecznych Jacka Magiery na początku tego sezonu nie jest zbyt wysoka. W szóstej kolejce pora najwyższa rozpocząć jednak marsz po pierwsze miejsce w tabeli i obronę tytułu mistrza Polski

PIŁKA NOŻNA

Typ Sport.pl: Remis

13:30 Swansea – Manchester United

Przed Łukasz Fabiańskim bardzo trudne zadanie. Polski bramkarz będzie musiał zatrzymać rozpędzony fantastyczną inauguracją Manchester United. Romelu Lukaku i spółka w pierwszym meczu strzelili cztery bramki West Hamowi.

Typ Sport.pl: Manchester United

Pozostałe mecze: Liverpool – Crystal Palace, Burnley - WBA, Southampton – West Ham, Bournemouth – Watford, Leicester – Brighton, Stoke – Arsenal

INNE SPORTY

VUELTA A ESPANA 2017

W sobotę ruszy 72. edycja hiszpańskiego wyścigu, który będzie pożegnaniem z karierą Alberto Contadora. W Hiszpanii zobaczymy czterech Polaków: Rafała Majkę, Przemysława Niemca, Pawła Poljańskiego i Tomasza Marczyńskiego.

Poza tym dzieje się:

Turniej ATP Masters 1000 w Cincinnati

od 15.30 mecze 1. kolejki niemieckiej Bundesligi, w tym Wolfsburg - Borussia Dortmund (Jakub Błaszczykowski, Łukasz Piszczek)

od 18.00 mecze 4. kolejki piłkarskiej 1. ligi

od 18.15 mecze 1. kolejki hiszpańskiej La Ligi

od 20.00 mecze 3. kolejki francuskiej Ligue 1, w tym Troyes - Nantes (Mariusz Stępiński)

NIEDZIELA

Lotto Ekstraklasa

15:30 Arka Gdynia – Pogoń Szczecin

Oba zespoły bardzo słabo rozpoczęły nowy sezon Lotto Ekstraklasy. Arka nie przypomina w lidze zespołu, który wygrał Superpuchar Polski i walczył o Ligę Europy, w Pogoni nie widać natomiast jeszcze efektów pracy z Maciejem Skorżą. Niewielkim faworytem tej rywalizacji są gospodarze, ale chyba tylko ze względu na własny stadion.

Typ Sport.pl: Arka

18:00 Termalica – Lech Poznań

Lech nie musi się już zamartwiać grą w europejskich pucharach, dlatego podopieczni Nenada Bjelicy mogą się skupić na grze w Ekstraklasie. Początek mieli średni, ale nie najgorszy – osiem punktów w pięciu meczach daje im czwarte miejsce w tabeli. Ich rywalem będzie Termalica, która potrafi przegrać w słabym stylu, ale ostatnio pokonując Legię udowodniła, że na swoim stadionie potrafi być groźna.

Typ Sport.pl: Lech

PIŁKA NOŻNA

Premier League

17:00 Tottenham – Chelsea

Wicemistrzowie Anglii podejmą mistrzów Anglii na swoim stadionie w najciekawszym spotkaniu 2. kolejki Premier League. Faworytem jest Chelsea, jednak obie drużyny mają problemy kadrowe. Antonio Conte narzeka na wąski skład, a Tottenham jest bardzo pasywny w letnim okienku transferowym. Na White Hart Lane stoczy się walka o bardzo cenne trzy punkty.

Typ Sport.pl: Tottenham

Pozostałe mecze: Huddersfield – Newcastle

20:15 FC Barcelona – Real Betis

Katalończycy rozegrają pierwsze spotkanie od bolesnej porażki z Realem Madryt w Superpucharze Hiszpanii. Są zdecydowanym faworytem tego pojedynku, ale Leo Messiego czeka trudne zadanie – po raz pierwszy od dawna w ataku nie pomoże mu ani Neymar, który odszedł do PSG, ani kontuzjowany Luis Suarez.

Typ Sport.pl: Barcelona

22:15 Deportivo La Coruna – Real Madryt

“Królewscy” są w wyśmienitych nastrojach po zdobyciu Superpucharu Hiszpanii i mało prawdopodobnym jest, by ich humor pogorszył się po spotkaniu z Deportivo. Zwycięstwo powinno być formalnością, mimo nieobecności Cristiano Ronaldo, który pauzuje za czerwoną kartkę.

Typ Sport.pl: Real Madryt

Pozostałe mecze: Athletic Bilbao – Getafe

INNE SPORTY

VUELTA A ESPANA 2017

Rafał Majka, Przemysław Niemiec, Paweł Poljański i Tomasz Marczyński powalczą na drugim etapie 72. edycji hiszpańskiego wyścigu. W niedzielę kolarzy czeka 203 km z Nîmes do Gruissan.

Poza tym dzieje się:

Turniej ATP Masters 1000 w Cincinnati

od 15.30 mecze 1. kolejki niemieckiej Bundesligi

od 18.00 mecze 1. kolejki włoskiej Serie A, w tym Sampdoria - Benevento (Dawid Kownacki, Bartosz Bereszyński, Karol Linetty)

od 19.00 14. kolejka żużlowej PGE Ekstraligi