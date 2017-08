Gwiazdor opuści PSG? A gra tam dopiero od ośmiu miesięcy

WM

Paris Saint-Germain bardzo aktywnie spędza letnie okienko transferowe. Klub ze stolicy zdążył już pozyskać Neymara z Barcelony i jest na najlepszej drodze do zakupu Kyliana Mbappe z AS Monaco. Pośród niechcianych zawodników znalazł się m.in. Grzegorz Krychowiak, ale także... Julian Draxler, który dołączył do PSG osiem miesięcy temu i jest uważany za wielki talent niemieckiej piłki.

Draxler przyszedł do PSG w grudniu 2016 roku. Od tamtego momentu rozegrał w nowym zespole 25 spotkań, w których zdobył 10 bramek. Mimo to trener Unai Emery poinformował go, że może zacząć poszukiwania nowego klubu, ponieważ w związku z obecnością Neymara nie widzi już dla niego miejsca w składzie. Decyzja hiszpańskiego szkoleniowca może dziwić, ale trzeba też spojrzeć na siłę ofensywną PSG. Cavani, di Maria, Pastore, Moura, Guedes i Draxler to nazwiska budzące respekt w piłkarskim świecie. Z któregoś trzeba było zrezygnować – w tym przypadku padło na Niemca. 23-letni pomocnik nie musi się jednak obawiać o brak ofert. Jego pozyskaniem od dawna zainteresowanych jest kilka klubów z Premier League, m.in. Arsenal czy Liverpool. W związku z odsunięciem go od składu liczba nowych chętnych z pewnością jeszcze się powiększy. Nie gra w PSG, nie zagra w kadrze? "Krychowiak to świetny piłkarz. Teraz trzeba mu pomóc, a nie w niego walić"