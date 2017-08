Ojciec Krychowiaka dla Sport.pl: On chce wybrać jak najlepiej dla siebie i dla polskiej piłki

Krychowiak walczy o nowy klub i dobrą formę. Tym pierwszym zajmują się jego menadżerowie. To drugie spoczywa na jego barkach. Warunki do treningów ma jednak znakomite. Od momentu powrotu pierwszej drużyny PSG z obozu w USA, Polak normalnie ćwiczy razem z Verattim, Cavanim, a od ponad tygodnia także z Neymarem. Zdaje sobie sprawę, że w najbliższym sezonie nie będą to już jego koledzy z boiska, ale musi być fizycznie gotowy, by po znalezieniu nowego klubu, od razu wejść w nim do gry.

Festina lente

Proces transferu Krychowiaka to sprawa, która ciągnie się praktycznie od końca ostatniego sezonu ligowego, chociaż propozycję z dwóch mocnych lig Europy Krychowiak miał już zimą. Transfer nie stoi w martwym punkcie, bo defensywny pomocnik, dwukrotny triumfator Ligi Europy, to przy dobrej dyspozycji zawodnik, który swoją wartość ma. Wciąż budzi też zainteresowanie klubów z czołowych lig Europy. - Jeżeli różne zapytania o Grzegorza potraktujemy jak oferty to było ich dużo – przytakuje nam tata piłkarza.

Nantes, Lyon, Galatasaray, Valencia, czy nawet Chelsea, to ekipy, z którymi Polak łączony był w mediach. Z różnych przyczyn jednak na razie go tam nie ma. W jednych przypadkach z woli polskiej strony, w innych przez brak porozumienia i determinacji sprzedawcy i kupującego.

Sondując temat transferu Polak, odnieść można wrażenie, że gdyby chciał to klub zmieniłby już dawno. Pamiętając jednak o sezonie w Paryżu, lepiej trzymać się zasady fastina lente, czyli śpiesz się powoli. Gdy jedna decyzja waży o przyszłości, trzeba pomyśleć o wszystkim.

- Uwzględnić to, że są mistrzostwa Świata, wiek Grzegorza, jego możliwości i warunki samej umowy. Do tego istotny jest przecież odpowiedni poziom sportowy. Ta decyzja jest ważna też przez wzgląd na kadrę. On chce wybrać jak najlepiej dla siebie, ale i dla polskiej piłki – podkreśla tata zawodnika.

- Cel numer jeden to grać, a że każdy piłkarz ma swoje ambicje, to celem numer dwa jest grać w jak najlepszym klubie – dodaje z kolei osoba ze środowiska piłkarza.

„Nie jest mi lekko”

Reprezentacja narodowa dla Krychowiaka to sprawa priorytetowa. Teraz nie będzie jednak miał okazji walczyć o eliminacyjne punkty w najbliższych meczach z Danią i Kazachstanem. Decyzję o braku powołania przyjął ze zrozumieniem. Adam Nawałka jest w stałym kontakcie ze wszystkimi swymi piłkarzami, rozmawia z nimi i wyjaśnia swe postanowienia. Zresztą jego zasady zna każdy.

- Grzegorz zawsze wiedział, że by grać w kadrze to trzeba grać w klubie. Tu się nie przyjeżdża na towarzyskie spotkanie, tylko by dać narodowej drużynie jakość – mówi ze zrozumieniem ojciec piłkarza. Jeśli Krychowiak będzie grał regularnie, jakość ma wrócić, a z nią powróci też kadra. Obecny gracz PSG występował w niej cyklicznie od 2014 roku. Krychowiak błyszczał u Nawałki jak błyszczał w klubie, wygrywał Ligę Europy, strzelając w jej finale gola. Ostatnie 12 miesięcy było jednak dla Polaka czasem futbolowych problemów.

- W tym temacie mi też nie jest lekko. Rodzice zawsze chcieliby dla swojego syna jak najlepiej To dla nikogo nie jest komfortowa sytuacja. Przeżywałem już coś podobnego jak był w Bordeaux, ale wszystko się ułożyło. W życiu piłkarza jest jak w życiu człowieka, raz lepiej raz gorzej. Wierzę, że pod koniec sierpnia, po happy endzie będziemy wszyscy mieli weselsze miny – kończy szczerze pan Edward.

Mediolan za Paryż?

Jaki to happy end? Według naszych informacji jeszcze w poprzednim tygodniu najbardziej prawdopodobny dla Krychowiaka był kierunek włoski. Pomocnikiem już od czerwca mocniej zainteresowany był AC Milan. Rozmowy trwały, a sam zawodnik na początku sierpnia podchodził do przenosin do Mediolanu z większym entuzjazmem. Gra w 18 krotnym mistrzu Włoch i jedną z najbardziej utytułowanych drużyn w rozgrywkach międzynarodowych na pewno byłaby dla niego sprawą prestiżową. Klub w tym roku został za 740 mln zakupiony przez Chińskich inwestorów i ma ambicje odzyskania dawnej pozycji na europejskiej arenie. W tym sezonie na transfery wydał już 190 mln euro, pozyskując m.in. Leonardo Bonucciego (42 mln), Andre Silvę 38 (mln) czy Andreę Contiego (25 mln). Jeśli chodzi o defensywnych pomocników to ich szeregi zasilił znany z Lazio Lucas Biglia. Piłkarz do połowy września nie będzie jednak grał przez uraz.

W poprzednim sezonie Milian zakończył zmagania w Serie A na szóstej pozycji. Teraz praktycznie zapewnił sobie udział w Lidze Europy wygrywając w pierwszym meczu ostatniej rundy jej eliminacji z Shkendiją Tetowo aż 6:0.

Czy Krychowiak jedną stolicę mody zamieni na drugą? Do końca transferowego okna jeszcze niespełna dwa tygodnie. W tym czasie zdarzyć może się wiele. - Robimy swoje, zobaczymy gdzie będziemy 1 września – cedzą słowa osoby współpracujące przy transferze.