UEFA nałożyła karę na Legię Warszawa za mecz z Astaną

Legii postawiono dwa zarzuty – zablokowane przejścia na schodach i kontrowersyjny transparent na trybunach. UEFA przyjrzała się bliżej tej sprawie i oświadczyła, że mistrzowie Polski muszą zapłacić 35 tysięcy euro kary.

Prezes klubu, Dariusz Mioduski, poinformował, że kara nie dotyczy transparentu, a jedynie pierwszego zarzutu – „niedrożnych przejść”.

Podczas meczu z Astaną na trybunach zaprezentowana została biało-czerwona kartoniada, na której widniał rok wybuchu Powstania. Przed nią, z dachu, zrzucone zostało płótno, które przedstawiało niemieckiego żołnierza, przykładającego pistolet do głowy chłopca, Powstańca Warszawy. Na oprawę składał się też transparent, na którym w języku angielskim napisane było "During the Warsaw uprising Germans killed 160 000 people thousands of them were children" ("Podczas Powstania Warszawskiego Niemcy zabili 160 000 ludzi, tysiące z nich były dziećmi").

Jeżeli UEFA potwierdzi przyczyny nałożenia kary, będzie to oznaczać, że Legia musi zapłacić tylko za zablokowane przejścia na schodach, a nie za kontrowersyjną oprawę.